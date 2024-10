Atlético-MG x River Plate na Libertadores tem clima quente com violência e ameaças de morte

A partida entre Atlético Mineiro e River Plate pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores ainda não começou, mas o clima de rivalidade já se faz presente em Belo Horizonte. Torcedores do time brasileiro colaram cartazes nos arredores da Arena MRV, onde a disputa acontece nesta terça-feira, às 21h30, aumentando o clima de hostilidade contra os argentinos.

Nos papeis, os torcedores destacam que os rivais não serão bem recepcionados na capital mineira. "Não são bem-vindos, filhos da p***, a morte te espera" e "O Mineiro, seu pior pesadelo" são algumas das mensagens deixadas em espanhol.

Em Divinópolis, cidade próxima da região metropolitana da capital de Minas Gerais, a antipatia escalou e gerou um caso de violência. Na manhã desta terça-feira, dois torcedores do River Plate foram agredidos em uma rua por membros da torcida do Atlético Mineiro. Os argentinos tiveram suas camisetas arrancadas e levaram socos na cabeça. O vídeo viralizou e foi destacado pela imprensa argentina.

Dados o caso e as ameaças, o River Plate organizou um esquema de segurança próprio, de acordo com jornais do país. O clube fechou uma das ruas próximas do estádio onde a partida ocorrerá. É lá que os apoiadores da equipe argentina - estima-se que serão quatro mil, no total - se concentram desde a manhã.

River e Atlético se enfrentaram pela última vez pelas quartas de final da Copa Libertadores de 2021. Na ocasião, o time brasileiro saiu vitorioso, passando para a próxima fase com um placar agregado de 4 a 0. Nesta edição, os dois clubes são colocados frente a frente pela chance de uma vaga na final do torneio. O vencedor enfrentará, na grande decisão, a equipe que se sobressair entre Botafogo e Peñarol.