Red Bull Bragantino lança camisa em homenagem à F-1 com Verstappen e Pérez como 'modelos'

Desde que foi incorporado à rede de clubes da Red Bull, o Bragantino realiza ações junto à marca de energéticos. Nesta terça-feira, a equipe lançou o seu novo uniforme especial para a temporada, no qual homenageia a Red Bull Racing, equipe da Fórmula 1 que completa 20 anos nesta temporada. O uniforme será utilizado pelo time no duelo com o Botafogo, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

É a primeira vez que dois projetos independentes da Red Bull - neste caso, as equipes de Fórmula 1 e de futebol - se unem para criar um só produto. O uniforme é inspirado na pintura do carro, predominantemente azul, mas com detalhes em amarelo. Na divulgação do uniforme, a Red Bull contou com Max Verstappen e Sergio Pérez, pilotos da equipe na Fórmula 1, além de atletas do próprio Bragantino.

"Isso nunca havia ocorrido. A Red Bull Racing é o exemplo típico do que os projetos corporativos buscam. Aprendizado, persistência, planejamento, desenvolvimento, desafio aos mais tradicionais. Com futuro vitorioso pautado em jovens talentos. Para nós, é um orgulho imenso fazer parte dessa comemoração", afirmou André Rocha, diretor administrativo do Bragantino.

A camisa já está em pré-venda no site da marca em três modelos: masculino (R$ 299,90), feminino (R$ 289,90) e infantil (289,90). O uniforme faz parte da campanha de 20 anos da equipe de F-1, "Forever Rebl". Além disso, é inspirado nos designs dos carros de 2014 e 2018 - batizados de Camo Bull.

A equipe se juntou à rede de clubes da Red Bull - que também conta com o RB Leipzig, RB Salzburg, New York RB e FC Liefering - em 2019, quando ainda estava na Série B. Na temporada seguinte, passou a utilizar o escudo típico da marca, com os dois touros vermelhos e um círculo amarelo ao centro - que também está presente no espaço central da camisa.

"Todos nós sabemos a atração que o brasileiro tem tanto por futebol quanto pela Fórmula 1. É uma forma de unir duas paixões que grande parte dos brasileiros possuem. Além disso, mostra a credibilidade e relevância que o clube tem dentro do mundo Red Bull. Porque de tantos times e modalidades que a Red Bull possui, nós do Red Bull Bragantino alcançamos essa parceria", finalizou André.

Depois de boa campanha em 2023, que fez com que o Bragantino disputasse a fase preliminar da Copa Libertadores nesta temporada, a equipe comandada pelo técnico Pedro Caixinha corre risco de rebaixamento na reta final de 2024. Na 13ª posição, está a apenas dois pontos do Corinthians, primeiro clube da zona de rebaixamento. Já o Botafogo, rival deste sábado, lidera o Brasileirão, mas quer ampliar a vantagem para o Palmeiras, que está atualmente em apenas um ponto.