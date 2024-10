Cruzeiro aposta no Mineirão para largar na frente do Lanús na semifinal da Sul-Americana

Em busca do título da Copa Sul-Americana para selar a paz com a torcida após os momentos turbulentos recentes do clube, o Cruzeiro vai diante do Lanís uma vaga na decisão, em duelo marcado para esta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela partida de ida da semifinal. A equipe celeste tenta a conquista inédita da competição.

O Cruzeiro já viveu altos e baixos na temporada, tanto administrativamente, com a saída de Ronaldo da SAF e a chegada de Pedrinho como novo investidor, como dentro das quatro linhas, alternando entre bons e maus momentos. Na Sul-Americana, despachou pelo caminho fortes concorrentes, como o Libertad, do Paraguai, e o favorito Boca Juniors, da Argentina. No Brasileirão, está brigando por vaga na próxima Libertadores.

Campeão em 2013, sobre a Ponte Preta, o Lanús quer repetir o feito para voltar ao auge. O time já não incomoda tanto, pois sua última campanha de destaque foi em 2020, quando foi vice-campeão. A má fase persiste também no cenário nacional, em meio à ascensão de Talleres, Racing, e Vélez Sarsfield, por exemplo.

Um fato curioso pesa a favor do Cruzeiro. O time mineiro é o brasileiro com mais vitórias contra os argentinos em torneios oficiais. Ao total, foram 90 partidas, com 42 triunfos. No entanto, vinha de sete eliminações consecutivas, tabu este quebrado diante do Boca Juniors.

O Cruzeiro espera casa cheia no Mineirão. O clube divulgou a nova parcial com mais de 54 mil ingressos vendidos. A ideia é contar com a ajuda de seu torcedor para largar na frente do rival argentino.

A principal dúvida do técnico Fernando Diniz é o goleiro Cássio, que tem reclamado muito de um problema na coxa. A expectativa é que atue mesmo que não esteja 100% fisicamente. Caso seja vetado, Anderson assumirá o posto e terá a missão de impedir que o River vaze a defesa celeste.

Quem está fora é o volante Lucas Romero, expulso contra o Libertad. Ele cumprirá suspensão automática. Lucas Silva, Peralta e até Ramiro brigam pela vaga, mas o primeiro é o favorito, até pela experiência adquirida nos últimos anos.

O Cruzeiro busca também a primeira vitória sob o comando de Diniz. Ele esteve à frente da equipe por cinco jogos, com quatro empates e uma derrota. O treinador espera acabar com a sina em uma partida de vital importância para o clube.

Do lado do Lanús, o técnico Ricardo Zielinski não poderá contar com o lateral Leonardo Jara, que foi vetado com um problema na coxa. O clube argentino ainda conta com mais três jogadores no departamento médico: o também lateral Nicolás Morgantini, o volante Raúl Lozaia e o zagueiro Ezequiel Muñoz.

"A Copa está destinada para nós. Queremos. Mas, para querê-la, tem que buscar e se apresentar bem, de um grande grupo. Vamos trazer para a Argentina. O Cruzeiro vem golpeado, não vem da melhor maneira. Mudaram de técnico há pouco tempo, o que muda a ideia, que demora um tempo. Mas é uma equipe dura, mas somos argentinos e mais duros. Somos ganhadores", afirmou o goleiro Nahuel Losada.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X LANÚS

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo, Vilalba e Marlon; Lucas Silva (Peralta), Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

LANÚS - Losada; Nery Domínguez, Muñoz e Isquierdoz; Juan Cáceres, Loaiza, Salvio, Carrera e Soler; Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski.

ÁRBITRO - Andres Matonte (URU).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).