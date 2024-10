Petrovic convoca Raulzinho e mais 18 atletas para Eliminatórias da Americup de basquete

O armador Raulzinho tem tudo para ser o líder da seleção brasileira nas Eliminatórias da Americup 2025, em novembro, contra Uruguai e Panamá no Ginásio Mangueirinho, em Belém. O jogador, contratado pelo Pinheiros, foi convocado nesta quarta-feira em pré-lista com 19 nomes divulgada por Aleksandar Petrovic.

Os duelos acontecem nos dias 21 e 24 e, até lá, o time fará um período de treinamentos antes de viajar para Belém já com os 13 jogadores que disputarão os jogos definidos. Ausência no Pré-Olímpico por lesão, Raulzinho terá nomes de peso a seu lado, casos de Mãozinha, Bruno Caboclo, Vitor Benite e Georginho.

Apesar de ter chamado 19 nomes, dentre eles muitos novatos, o técnico Aleksandar Petrovic deixou duas importantes peças de fora: Yago e Leo Meindl, que ganharão um descanso e abrirão espaço para novatos como Elinho, Alexey Borges, Zu Júnior, Lucas Atauri, Nathan Mariano, Ruan Miranda e Samis Calderón

"Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos e por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico. E também jovens, para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles e depois", explicou Petkovic, já acenando com uma renovação.

"Não posso contar com todos da Europa, como Yago, e Leo Meindl, que está no Japão, e irá descansar nesta janela, mas é importante ter essa mescla que pode conseguir os resultados e iniciar um processo de inserção de novos valores para o futuro", completou o treinador.

O Brasil faz boa campanha nas Eliminatórias da Americup e está virtualmente classificado para a competição, agendada para agosto de 2025, na Nicarágua. Caso vença seus dois jogos no Mangueirinho, se garantirá com duas rodadas de antecedência - volta a encarar Uruguai e Panamá, desta vez fora de casa.

Confira a pré-lista de convocados:

Raulzinho - Pinheiros-SP

Alexey Borges - Flamengo-RJ

Elinho - Corinthians-SP

Georginho - SESI Franca-SP

Vitor Benite - Bétis-ESP

Gui Deodato - Flamengo-RJ

Didi Louzada - SESI Franca-SP

Zu Júnior - SESI Franca-SP

Lucas Dias - SESI Franca-SP

Tim Soares - Koshigaya-JPN

Bruno Caboclo - Hapoel-ISR

João Marcelo 'Mãozinha' - Memphis Hustle

Marcio Henrique - RatioPharm Ulm-ALE

Gabriel Jaú - Kolossos-GRE

Mathias Alessanco - Bétis-ESP

Lucas Atauri - Paulistano-SP

Nathan Mariano - SESI Franca-SP

Ruan Miranda - Flamengo-RJ

Samis Calderón - Overtime-EUA