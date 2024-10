Thiago Wild perde em reencontro com Khachanov e Zverev confirma favoritismo no Torneio de Viena

O brasileiro Thiago Wild não repetiu a grande atuação do Masters 1000 de Indian Wells, no qual eliminou Karen Khachanov, e acabou eliminado pelo russo no reencontro, nesta quarta-feira, pela estreia do Torneio de Viena, na Áustria.

Depois de furar o qualificatório da competição austríaca com duas belas vitórias, o brasileiro não repetiu as grandes atuações e acabou sendo presa fácil para o 24º colocado do ranking, caindo com 6/2 e 6/4 em somente 1h27.

O saque acabou sendo o diferencial do reencontro entre brasileiro e russo. Errando muito no quesito e somando apenas 62% dos pontos quando serviu, Wild largou na partida sofrendo duas quebras e com o adversário abrindo logo 4 a 0. Bastou trocar pontos para fechar em 6/2.

O brasileiro até equilibrou as ações na parcial seguinte, levando o jogo igual até 3 a 3, quando novamente acabou quebrado e não teve mais forças para reagir. Sem conseguir reagir, se despediu com 6/4. O rival do russo nas oitavas será o norte-americano Brandon Nakashima.

Principal favorito em Viena, o alemão Alexander Zverev não teve trabalho para superar o norte-americano Marcos Giron, parciais de 6/2 e 7/5 e agora desafia o sexto favorito, o italiano Lorenzo Musetti, nesta quinta-feira.

Destaque, ainda, para as vitórias de Grigor Dimitrov e Tomas Machac. O búlgaro, terceiro favorito, fez 6/4 e 7/5 sobre o chinês Zhizhen Zhang, enquanto o checo bateu o húngaro Fabian Marozsan com 7/6 (7/5) e 6/1.

SURPRESA EM BASEL

No ATP de Basel, a zebra marcou presença e o segundo favorito, o norueguês Casper Ruud, acabou eliminado em três sets diante do espanhol Roberto Bautista-Agut, parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. O veterano suíço Stanislas Wawrinka superou o francês Adrian Mannarino por 6/3, 3/6 e 7/5.