Hansi Flick se rende ao talento de Raphinha: 'Nunca tive um jogador como ele'

Quem esperava acompanhar um duelo de artilheiros entre Robert Lewandowski e Harry Kane viu Raphinha roubar a cena na vitória do Barcelona sobre o Bayern de Munique por 4 a 1, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

A atuação de gala do brasileiro, que anotou três gols no triunfo da equipe catalã no estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona, arrancou elogios do técnico Hansi Flick e de companheiros de time.

"Tenho uma equipa fantástica e os jogadores são inacreditáveis, mas nunca tive um jogador como Raphinha. Ele é incrivelmente dinâmico com e sem bola", disse Flick, encantado com o talento do camisa 11. "Toda equipe precisa dele, mas nós o temos."

Capitão do Barcelona desde a lesão do goleiro Ter Stegen, Raphinha liderou sua equipe e explorou com facilidade as lacunas da linha defensiva alemã, sendo aplaudido de pé pela torcida quando foi substituído.

"Ele sempre se doa 100% nos momentos bons e ruins. Trabalha duro e dá tudo por todos os seus companheiros. Estou muito feliz por ele esta noite", afirmou o zagueiro Jules Koundé.

Embalado pela boa vitória no torneio continental e pela ótima apresentação de Raphinha, o Barcelona tentará defender a liderança do Campeonato Espanhol diante do arquirrival Real Madrid, neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada.