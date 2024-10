Guardiola exalta momento do City, vibra com Haaland e elogia Savinho: 'Jogando muito'

Com a goleada por 5 a 0 sobre o Sparta Praga nesta quarta-feira, o Manchester City ampliou sua série invicta na Liga dos Campeões para 26 jogos. Satisfeito com a produção da equipe, o técnico Pep Guardiola não poupou elogios ao "incrível" Haaland e ao brasileiro Savinho, em sua visão "jogando muito."

Contratado do Girona, o atacante brasileiro vem sendo um "desafogo" do City por causa de sua habilidade em partir para cima dos marcadores e quebrar esquemas ofensivos. Na visão de Guardiola, o jovem revelado no Atlético-MG vem crescimento e tem tudo para acabar com o jejum de gols na equipe muito em breve.

""A agressividade de Savinho é como um brasileiro típico. Perdeu a bola? Ele tenta de novo. Está errando o chute final, mas por mais que não esteja obcecado com isso, os gols virão. E quando eles vierem, eles virão com muita frequência. Mas ele está jogando muito", elogiou o treinador.

Guardiola aproveitou para celebrar a boa fase do City, em terceiro na Liga dos Campeões e no caminho certo para fechar a fase de classificação entre os oito melhores, evitando um mata-mata a mais por vaga nas oitavas de final.

"Jogo muito bom. Estou gostando muito da forma como estamos jogando ultimamente, trabalhando para atacar cada vez melhor, em uma questão de paciência. Marcamos quatro gols em Bratislava e cinco gols aqui, o que foi inesperado para mim", disse o espanhol.

"Estamos em terceiro, com cinco jogos restantes. Precisamos terminar entre os oito primeiros porque é uma boa vantagem não jogar uma fase eliminatória e focar no Campeonato Inglês", frisou. Apenas Aston Villa e Liverpool superam o City, em domínio inglês na Liga dos Campeões.

SUPER HAALAND

Guardiola não poupou elogios ao artilheiro Haaland, que fez dois belos gols diante do Sparta Praga e vem fazendo uma temporada impecável dentro das áreas adversárias.

"É inacreditável o talento que esse cara tem. Quando Erling está em campo, ele é imparável", afirmou Guardiola sobre o norueguês. "Erling tem essa capacidade incrível. Ele pode tocar na bola 15 vezes, mas tem sete ou oito chances", avaliou.

E foi além: "Hoje (quarta-feira) ele marcou dois gols e poderia ter marcado mais dois. Erling tem essa capacidade incrível. Ele fez um gol fantástico, mas marcou um gol parecido contra o Dortmund alguns anos atrás com um passe incrível de João Cancelo."