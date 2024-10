Operário-PR vence América-MG em duelo direto e segue sonhando com acesso na Série B

O Operário-PR embalou o quinto jogo sem derrota para continuar vivo na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, em pela 33ª rodada, o time paranaense recebeu e venceu por 1 a 0 o América-MG, em duelo direto entre dois times que estão próximos ao G-4, zona de acesso. O jogo foi disputado no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) e Ronald, já no segundo tempo, marcou o gol da vitória.

Com o resultado, o Operário-PR subiu para a sétima colocação com 50 pontos, seis atrás do Mirassol, que tem 56 e é o quarto colocado. Já o América-MG, que amargou o terceiro jogo sem vitória, vem logo atrás, em oitavo com 49.

O duelo começou bastante estudado, com as duas equipes buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. De qualquer forma, jogando em casa, foi o Operário-PR que criou a primeira chance clara de gol. Aos 12 minutos, Sávio encontrou Vinicius Diniz na área, que tentou de virada, mas acabou mandando por cima do gol.

A resposta do América-MG veio minutos depois. Aos 15, Rodriguinho recebeu e bateu cruzado, mas parou em boa defesa do goleiro Rafael Santos, que espalmou para fora. Dali para frente, só o time visitante criou chances e fez pressão. Tanto que aos 26, Brenner chegou a balançar a rede, mas estava impedido no lance e o árbitro invalidou o gol.

Na volta do intervalo, os primeiros minutos do segundo tempo foram movimentados, mas depois o ritmo diminuiu. Aos dois, Daniel Júnior tabelou com Brenner e soltou o pé da entrada da área, mas Rafael Santos defendeu, salvando o que seria o primeiro gol do América-MG. Aos quatro, foi a vez do Operário-PR, em um chute de Maxwell que foi para fora.

Mas depois de alguns minutos, o Operário-PR conseguiu abrir o placar. Aos 25, Ronald recebeu na entrada da área, cortou para dentro e mandou colocado, no ângulo, sem chances para Elias, que só viu a bola entrar. A partir daí, o América-MG foi ao ataque em busca do empate, mas os donos da casa se seguraram bem e garantiram a vitória.

Os dois times voltam a campo no começo da próxima semana para a disputa da 34ª rodada da Série B. Na segunda-feira, o América-MG recebe o Sport, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21h. Já na terça-feira, o Operário-PR joga contra o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, às 19h.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 0 AMÉRICA-MG

OPERÁRIO-PR - Rafael Santos; Sávio, Joseph, Jacy e Gabriel Feliciano; Rodrigo Lindoso (Borech), Vinícius Diniz (Índio) e Boschilia; Ronald (Felipe Augusto), Rodrigo Rodrigues (Maxwell) e Nathan (Daniel). Técnico: Rafael Guanaes.

AMÉRICA-MG - Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon (Nicolas); Wallisson (Renato Marques), Alê, Elizari (Moisés) e Daniel Júnior (Adyson);Rodriguinho e Brenner (Davó). Técnico: Lisca.

GOL - Ronald, aos 25 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Índio, Joseph e Vinícius Diniz (Operário-PR) e Adyson e Mateus Henrique (América-MG).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).