Corinthians encara Racing pela semi da Sul-Americana mirando título em ano desastroso

O Corinthians enfrenta o Racing nesta quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo confronto de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Após a eliminação na Copa do Brasil, o time do Parque São Jorge precisa superar os argentinos para avançar à decisão e tentar fechar a temporada de 2024 com algum título, após um ano desastroso dentro e fora de campo. A volta está marcada para a próxima quinta, dia 31, na Argentina.

Será a primeira partida do Corinthians depois da eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, ocorrida também em uma semifinal. Depois de perder por 1 a 0 no Maracanã, a equipe alvinegra empatou sem gols a segunda partida, mesmo jogando desde a etapa inicial com um atleta a mais. A queda no mata-mata nacional deu ainda mais peso para um eventual título da Sul-Americana.

Antepenúltimo colocado do Brasileirão, o Corinthians ocupa a 18ª posição, com 32 pontos. Brigando contra o rebaixamento, a equipe alvinegra praticamente não tem mais chances de terminar no G-6. Assim, precisa vencer a Sul-Americana para garantir vaga na próxima edição da Copa do Brasil. O time corintiano não garantiu a classificação pelo Estadual e corre risco de não disputar o torneio em 2025.

"Pressão temos desde que chegamos. Estamos na zona de rebaixamento desde que chegamos. Pressão existe. Não merecemos estar onde estamos. Todo mundo sabe, nós sabemos. Pressão existe", disse Ramón Díaz.

"É semifinal. Não existe nenhuma semifinal do mundo que não tenha pressão de ganhar. A pressão existe. Nós gostamos da pressão. Se tem pressão é porque estamos capacitados para estar aqui. Gostamos de estar sempre em time grande porque tem mais pressão que em time normal. A pressão existe em time grande. Estamos tranquilos", afirmou.

Ausente no duelo com o Flamengo por não ter sido inscrito a tempo na Copa do Brasil, Memphis Depay retorna ao time de Ramón Díaz e tem chance de começar jogando. O atacante espanhol Hector Hernández e o volante Alex Santana foram inscritos na competição continental e também estão à disposição.

A tendência é de que a comissão técnica vá com força máxima para o duelo diante do Racing, mesmo priorizando o resgate do time no Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, a equipe alvinegra faz confronto direto com o Cuiabá, fora de casa, pela 31ª rodada.

O Racing já jogou outros dois confrontos eliminatórios contra o Corinthians na Neo Química Arena. As equipes se enfrentaram em São Paulo também em 2017 e 2019, empatando por 1 a 1 em ambas as ocasiões. Na primeira, o time brasileiro ficou pelo caminho, e avançou no segundo.

O Corinthians aposta no bom retrospecto em casa em 2024 para avançar diante do Racing. O time alvinegro perdeu apenas uma partida eliminatória em casa na temporada, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Red Bull Bragantino, no jogo de volta da Sul-Americana. Ainda assim, garantiu a classificação. No Brasileiro, foi derrotado uma única vez jogando em Itaquera.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; José Martínez (Raniele), Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

RACING - Arias; Mantirena, Basso, Colombo e Mura; Zuculini, Almendra, Nardoni, Quintero (Solari) e Rojas (Vietto); Adrián Martínez . Treinador: Gustavo Costas.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

HORÁRIO - 21h30 (horário de Brasília).

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).