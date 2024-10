Rodrygo sofre lesão, desfalca Real em clássico com o Barcelona e vira dúvida na seleção

O meia-atacante Rodrygo vai desfalcar o Real Madrid no aguardado clássico com o Barcelona, marcado para sábado, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro sofreu uma lesão muscular na partida contra o Borussia Dortmund, na terça-feira, e pode se tornar baixa também para os últimos jogos da seleção brasileira neste ano, em novembro.

Rodrygo sofreu uma lesão muscular na coxa direita e, de acordo com a imprensa espanhola, pode ficar afastado dos gramados por até três semanas. O Real não confirmou o tempo de recuperação do atleta. "Após os exames realizados hoje (quinta) ao nosso jogador Rodrygo Goes pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral direito. Evolução pendente", anunciou o Real, nesta quinta-feira.

Com o problema físico, o jogador se torna baixa de última hora para o técnico Carlo Ancelotti às vésperas do clássico do fim de semana. A partida, com mando do time madrilenho, vai reunir o líder e o vice-líder do Espanhol. O Barça tem três pontos de vantagem (27 a 24). Se o Real vencer, assumirá a liderança da tabela.

A equipe de Ancelotti vem embalada pela grande virada sobre o Borussia, por 5 a 2, na terça-feira, pela Liga dos Campeões. O jogo, contudo, trouxe dois problemas para a comissão técnica. Rodrygo foi substituído no segundo tempo com dores na coxa direita, após participar da jogada que resultou no gol de Lucas Vázquez. O goleiro belga Thibaut Courtois também preocupa e deve ser desfalque no clássico devido a uma lesão muscular na perna esquerda.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Rodrygo também virou motivo de preocupação para o técnico Dorival Júnior. Referência no setor ofensivo da seleção brasileira, ele pode virar desfalque para os dois últimos jogos da equipe no ano, em novembro. O Brasil vai enfrentar a Venezuela e o Uruguai nos dias 14 e 19, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Em seu primeiro ano como treinador da seleção, Dorival vem enfrentando seguidos problemas de lesão no time nacional. As últimas convocações foram marcadas por seguidos cortes e jogadores chamados de última hora.