Riquelme separa briga de torcedores na arquibancada em partida do Boca Juniors

Acostumado aos lances de habilidade com a bola nos pés em seus tempos de atleta, o ex-meia e presidente do Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, viveu um dia de agente de segurança nesta quarta-feira, ao tentar evitar uma briga nas arquibancadas envolvendo torcedores de sua equipe contra os fãs do Gimnasia La Plata.

Ao ver a confusão, ele deixou o camarote que ocupava juntamente com integrantes da diretoria do seu clube para acalmar os ânimos. O confronto havia sido interrompido quando os adeptos das duas equipes tentavam derrubar o alambrado.

A confusão teve o momento mais tenso no intervalo. Para controlar o tumulto, policiais que estavam dentro do estádio rapidamente entraram em ação. Em meio ao clima hostil, os atletas das duas equipes que estavam no gramado foram à beira do campo a fim de pedir calma aos torcedores mais exaltados.

As duas torcidas já trazem um histórico de rivalidade. Em 2022, um espectador morreu após uma confusão no estádio. A polícia precisou usar bombas de efeito moral no episódio.

Boca Juniors e Gimnasia La Plata se enfrentaram em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Argentina. O confronto aconteceu em Rosário. A partida terminou empatada em 1 a 1 e o Boca Juniors garantiu a classificação nos pênaltis.

Na próxima fase, o time xeneize vai enfrentar o Vélez Sarsfield pelas semifinais. O outro finalista vai sair do duelo entre o Huracán contra o Central de Córdoba.