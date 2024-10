Palmeiras treina marcação por pressão e Naves pede apoio da torcida: 'Contamos com eles'

Com o pensamento no Fortaleza, adversário de sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras cumpriu mais uma etapa do planejamento visando a partida que pode valer a liderança da competição. Pelo fato de jogar em casa, o técnico Abel Ferreira fez um trabalho direcionado em pressionar o adversário desde o início.

Na atividade, jogadores fizeram um treinamento em espaço reduzido a fim de ajustar a marcação e pressionar o rival quando a equipe não tiver a posse de bola. Os setores defensivo e ofensivo foram submetidos a trabalhos táticos.

Segundo colocado com 60 pontos, e a um do líder Botafogo, o time paulista pode alcançar o primeiro lugar em caso de vitória em casa e um tropeço do rival carioca, que visita o Red Bull Bragantino.

Diante desse cenário, Abel estuda a possibilidade de escalar um ataque veloz. Estêvão e Felipe Ânderson devem compor o setor ofensivo ao lado de Flaco López. Voltando à boa fase, Raphael Veiga teria liberdade encostar nos atacantes e tornar o Palmeiras ainda mais forte na frente.

Presente no triunfo de 5 a 3 sobre o Juventude, quando entrou durante o confronto no lugar de Caio Paulista, o defensor Naves comentou sobre o duelo de sábado. Ciente da qualidade do Fortaleza, ele pediu um apoio especial dos palmeirenses no Allianz.

"Contamos com a nossa torcida. O jogo contra o Fortaleza é fundamental para a nossa briga no campeonato e sabemos do força do adversário", disse.

No treino desta quinta, o meia Maurício participou dos trabalhos junto com todo o elenco. Ele se recupera de uma lesão no joelho e vem demonstrando grande evolução em sua recuperação.