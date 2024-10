Atlético-MG leva a melhor em sorteio e decide Copa do Brasil diante do Flamengo na Arena MRV

O campeão da 36ª edição da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo, será conhecido no dia 10 de novembro na Arena MRV. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira, ficou decidido que as equipes abrem as disputas, no dia 3, no Maracanã, no Rio, enquanto Belo Horizonte será o palco do confronto decisivo.

Será a primeira final nacional na nova Arena MRV, fundada no dia 15 de abril de 2023 e que recebeu o jogo de ida da decisão estadual deste ano, com 2 a 2 entre Atlético e Cruzeiro. Na volta, o time de Hulk e cia. fez 3 a 1 no Mineirão.

Além de somar mais um troféu em sua histórica galeria, o clube campeão garantirá vaga para a Copa Libertadores de 2025 e embolsará R$ 73,5 milhões. A premiação ao derrotado é de R$ 31,5 milhões. O goleiro Rossi e o técnico Filipe Luís foram os representantes flamenguistas no sorteio, com o volante Battaglia o convidado atleticano. Gabriel Milito também participaria, mas teve um compromisso de última hora.

"Privilégio estar aqui novamente. Tive oportunidade de disputar como jogador a final da Copa do Brasil e agora como técnico. Uma herança que deixaram para mim. Tite me deixou na semifinal dessa copa tão especial onde jogadores valorizam tanto, gostam tanto, e esperamos poder fazer um grande jogo e desfrutar dessa final que é um momento único", disse Filipe Luís, antes do sorteio.

Bicampeão, o Atlético-MG faz sua quarta decisão. Os dois títulos foram erguidos na "casa" do adversário. Em 2014, no clássico com o Cruzeiro, fez 2 a 0 no Independência na ida e depois, no Mineirão, somou novo triunfo, por 1 a 0. A conquista de 2021, contra o Athletico-PR, veio depois de 4 a 0 no Mineirão e 2 a 1 na Ligga Arena. Agora terá a oportunidade da volta olímpica diante de seu fanático torcedor.

O único vice dos mineiros, em 2016, também ocorreu com o segundo jogo longe de casa. Após cair por 3 a 1 diante do Grêmio no Mineirão, viu o rival festejar com 1 a 1 em Porto Alegre.

"Respeitamos muito o adversário, mas confiamos na força da nossa torcida. Estamos muito felizes (pela vaga na final). Agora é desfrutar com muita responsabilidade e fazer uma grande final. Nessa fase chegam as melhores equipes e vão ser dois jogos especiais", disse Battaglia.

O Flamengo disputa sua 10ª final da competição, a terceira consecutiva, e buscará o pentacampeonato, tentando se igualar ao Grêmio. O Cruzeiro é o líder isolado com seis taças em sua galeria de troféus, a última em 2018. Já o Atlético-MG tenta encostar nos cariocas, pois foi o campeão nas edições de 2014 e 2021.

Dos quatro títulos conquistados pelo Flamengo, três foram com o jogo decisivo no Maracanã, diante do Vasco (era o mandante em 2006), Atlético-PR (2013) e Corinthians (2022). A primeira conquista ocorreu em 1990, no Serra Dourada, frente ao Goiás.

Esta será a terceira final seguida do Flamengo na competição, que tem a última chance de taça no ano após queda na Libertadores e distância grande do líder Botafogo no Brasileirão. Em 2022, após empates nos dois jogos, superou o Corinthians no Maracanã nas cobranças de pênaltis para erguer o quarto troféu.

No ano passado, a partida de ida ocorreu no estádio carioca, diante do São Paulo, que surpreendeu ao ganhar por 1 a 0. No MorumBis, o Flamengo até saiu na frente, com Bruno Henrique, mas Rodrigo Nestor anotou o gol do empate por 1 a 1 e do inédito título dos paulistas.

"Serão dois jogos muito difíceis, mas vamos tentar trazer essa taça para nossa torcida que será muito importante", disse o goleiro Rossi. "Sempre respeitando o grande adversário que temos, mas estou confiante, pois confio muito nos meus jogadores", completou Filipe Luís, avaliando como será a tática flamenguista. "Muda a postura dos jogadores (definir fora) e temos de tentar ser o mais frio possível nessa decisão."