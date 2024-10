Criciúma pode perder o atacante Bolasie para o Grêmio em 2025

O Criciúma já admite a possibilidade de perder o atacante Bolasie ao final do Campeonato Brasileiro. O atacante interessa ao Grêmio, que está cogitando fazer uma proposta oficial pelo atleta, ainda mais pelo momento ruim do sistema ofensivo do time na temporada.

Bolasie tem contrato com o Criciúma até o fim do ano e já está livre para assinar um pré-contrato. O time carvoeiro aguarda a definição de seu lugar no Brasileirão para tentar uma renovação com o atleta, já que o rebaixamento ainda não está descartado.

Desde a sua chegada ao Brasil, o atacante, nascido em Lyon, na França, mas com passagens pela seleção do Congo, já vestiu a camisa carvoeira em 28 oportunidades, com seis gols e quatro assistências. Ele vem sendo um dos destaques do Criciúma na temporada e, aos 35 anos, é titular absoluto do técnico Cláudio Tencati.

Carente de peças ofensivas, o Grêmio vem contando no setor com Soteldo, Arezo, Diego Costa, Pavón, Nathan Fernandes e Braithwaite.

O Criciúma é o 12º colocado do Brasileirão, com 35 pontos, três a mais do que o Corinthians, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O próximo desafio é diante do São Paulo, no sábado, às 21h, no Heriberto Hülse.