Campeões mundiais Popó e Robson Conceição lamentam a morte de Maguila: 'Referência'

A morte de Adilson Maguila Rodrigues nesta quinta-feira causou uma comoção nacional. Referência para os boxeadores do País, o peso pesado foi lembrado por muitos pugilistas nacionais e também por clubes de futebol, confederações e diversos fãs que faziam questão de acompanhar as lutas do nosso gigante dos ringues.

O tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas lamentou a morte de Adilson Maguila Rodrigues. O ex-campeão mundial dos superpenas e leves gravou, nesta quinta-feira, um vídeo para o peso pesado. "Maguila, para mim, sempre foi uma referência de superação. Nordestino, sergipano. Ele me deu muita esperança de que um pobre nordestino pode, sim", disse o ex-lutador baiano.

"Quando o Maguila uma vez lutou com o cinturão do Mundo Hispano, eu estava assistindo em casa, começando no boxe, eu olhei para aquele cinturão e falei: "Um dia eu vou ter esse cinturão, um dia eu vou ser campeão. O primeiro cinturão que disputei como profissional foi no mundo hispano, quando ganhei por nocaute no segundo round. Maguila sempre foi uma referência. Meu irmão, descanse em paz. O Brasil e o boxe te amam muito. Obrigado por tudo que você fez pelo boxe", afirmou Popó.

Robson Conceição, atual campeão mundial dos superpenas do Conselho Mundial, também demonstrou sua tristeza com a morte de Maguila. "Hoje o Brasil perde mais que um ídolo, perde um gigante. Maguila foi uma inspiração para todos nós, um verdadeiro guerreiro, dentro e fora dos ringues. Ele mostrou ao mundo o que é nunca desistir, lutar até o fim. Suas vitórias e sua trajetória são exemplo para todos que sonham com um futuro melhor."

Robson, que luta dia 2 de novembro nos Estados Unidos, concluiu. "Maguila, você abriu caminhos para o boxe brasileiro e nos ensinou que a força não está apenas nos punhos, mas no coração. Que seu legado continue nos inspirando a sermos fortes, perseverantes, e a nunca abaixar a guarda diante dos desafios da vida. Descanse em paz, campeão."

Esquiva Falcão, medalha de prata na Olimpíada de Londres-2012, foi outra que expressou sua tristeza. "Uma jornada que, de alguma forma, inspirou novos atletas e apaixonados pela nobre arte. Maguila, seu legado viverá nas memórias de seus combates, nas lições que deixou e na paixão que plantou em futuras gerações de pugilistas."

O governador Tarcísio deixou sua mensagem: "Meus sentimentos pela morte do ex-boxeador Adilson Maguila. Um esportista multicampeão que, com seu jeito irreverente disseminou o boxe pelo Brasil, enfrentou as principais estrelas mundiais da nobre arte e que inegavelmente sempre honrou o verde e o amarelo da nossa bandeira. Que neste momento Deus conforte amigos e familiares."

O Comité Olímpico do Brasil (COB) disse que "hoje um dos grandes nomes do esporte brasileiro. Pugilista e apaixonado pelo desporto, Maguila ajudou a abrir portas para o boxe nacional. O COB se solidariza com familiares e amigos neste momento difícil."

O Ministério do Esporte afirmou que "reconhece a importância de Maguila para o esporte nacional e presta suas condolências à família, amigos e fãs que o acompanharam ao longo de sua brilhante carreira. O Brasil perde não só um ícone do boxe, mas também um homem cuja luta transcendeu o esporte."

A Confederação Brasileira de Boxe também fez uma homenagem a Maguila. "É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, aos 66 anos. Lamentamos profundamente a perda de um dos maiores boxeadores brasileiros da história."

Clubes de futebol, como Palmeiras, Santos, Guarani, Botafogo e Internacional, também usaram as redes sociais para deixar sua mensagem de carinho para Maguila, seus familiares e fãs. Clube de coração do boxeador, o Corinthians prestou homenagem a Maguila,

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente a morte de José Adilson Rodrigues dos Santos, carinhosamente conhecido como Maguila, que nos deixou nesta quinta-feira (24), aos 66 anos. Maguila foi um verdadeiro ícone do boxe brasileiro, com uma trajetória de lutas e vitórias nas décadas de 1980 e 1990. Em 1995, Maguila conquistou o cinturão de campeão mundial na categoria pesos-pesados ao derrotar Johnny Nelson, um momento que ficará eternamente gravado na memória dos amantes do esporte. Seu legado inclui um cartel de 85 lutas, onde teve a honra de enfrentar lendas como Muhammad Ali e George Foreman, sempre com a garra e determinação e, fora dos ringues, com um carisma irresistível. Entre outras tantas características, Maguila foi também um grande corintiano. Neste momento de luto, o Corinthians se solidariza com os fãs, familiares e amigos de Maguila. Sua paixão pelo boxe e seu amor pelo Timão deixarão saudades imensas em nossos corações."

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que "Maguila é um orgulho do esporte brasileiro. Ele foi a prova da obstinação do brasileiro, driblou as adversidades e entrou para a história do boxe brasileiro. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs do Maguila".