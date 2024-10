Jayson Tatum brilha e Celtics arrasam Wizards em ritmo de treino na NBA

Em ritmo de treino, o Boston Celtics faturou sua segunda vitória na nova temporada da NBA, na noite desta quinta-feira. Jayson Tatum, inspirado, comandou os atuais campeões no triunfo sobre o Washington Wizards por 122 a 102. O Dallas Mavericks, vice-campeão da temporada passada, venceu em sua estreia, enquanto o Denver Nuggets decepcionou em sua primeira partida no campeonato.

Em Washington, Tatum precisou de menos de 30 minutos para cravar um "double-double", de 25 pontos e 11 rebotes. Jaylen Brown foi o cestinha da partida, com 27 pontos, além de oito rebotes. Derrick White contribuiu com 19 e Payton Pritchard, com 15. Com estas atuações individuais, os Celtics deslancharam no segundo e terceiro quartos.

A boa vantagem, que chegou a 25 pontos, fez o técnico Joe Mazzulla poupar os titulares no último quarto. Tatum sequer entrou em quadra no período final do confronto. Pelos Wizards, que tentam reagir após uma fraca campanha na temporada passada, Jordan Poole anotou 26 pontos e Jonas Valanciunas registrou 18 em sua estreia pela equipe.

Com a segunda vitória em duas partidas, os Celtics vão confirmando o bom começo de campeonato, do qual novamente são os grandes favoritos ao título.

Já o Dallas Mavericks fez sua estreia na noite desta quinta. Vice-campeões na temporada passada, o time do Texas superou o San Antonio Spurs por 120 a 109, em um clássico local. Jogando em casa, Luka Doncic e o estreante Klay Thompson ofuscaram Victor Wembanyama em Dallas.

Doncic registrou um "double-double" de 28 pontos e 10 rebotes enquanto Thompson estreou com recorde. O ex-Golden State Warriors cravou seis cestas de três pontos na partida, estabelecendo o recorde desta estatística nos Mavericks. Thompson terminou a noite com 22 pontos. Kyrie Irving contribuiu com 15 pontos.

"Os sentimentos eram muito de nervosismo, ansiedade por alguns minutos. Então você vê uma cesta de três pontos entrar e se sente ótimo. Acho que foi uma grande estreia. É apenas um jogo em outubro, mas é bom passar pelo primeiro", comentou Thompson.

Em outro bom jogo da noite, o Denver Nuggets decepcionou a torcida em casa. O campeão da temporada retrasada caiu diante do Oklahoma City Thunder por 102 a 87. Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren foram os grandes nomes da partida. O primeiro foi o cestinha, com 28 pontos, além de oito assistências e sete rebotes para o Thunder. Holmgren obteve um "double-double" de 25 pontos e 14 rebotes.

Do outro lado, Nikola Jokic fez a sua parte ao terminar a noite com um "triple-double": 16 pontos, 13 assistências e 12 rebotes. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota dos Nuggets na estreia.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Washington Wizards 102 x 122 Boston Celtics

Dallas Mavericks 120 x 109 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 87 x 102 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 115 x 117 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Orlando Magic x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks x Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

New York Knicks x Indiana Pacers

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns