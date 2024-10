Antony usa bota protetora após deixar campo lesionado e técnico do United lamenta: 'muito azar'

O brasileiro Antony sofreu um duro golpe no empate de 1 a 1 do Manchester United contra o Fenerbahçe, nesta quinta-feira, em jogo válido pela Liga Europa. Com pouco mais de 15 minutos em campo, ele teve de deixar o gramado na maca. Chateado pela contusão na perna esquerda do atleta, o técnico Erik ten Hag lamentou o episódio.

"É realmente muito azar para ele", disse Ten Hag nesta sexta-feira. "Sinto verdadeira compaixão pelo Antony, pois ele trabalhou e se dedicou muito nos treinamentos", completou o treinador do Manchester United.

Após a partida, o atacante revelado pelo São Paulo deixou o estádio de Istambul usando uma bota protetora e caminhou com o auxílio de muletas. O jogador agora será avaliado pelo departamento médico do clube.

Um diagnóstico mais preciso sobre a gravidade da lesão, no entanto, só será possível após 24 horas. Trabalhando para reconquistar um posto de titular na equipe, Antony entrou no segundo tempo do jogo com o Fenerbahçe, na vaga de Rashford, aos 27 minutos. Aos 39, depois de dar um passe pelo lado direito do ataque, ele caiu em campo.

Antony vinha se destacando nos últimos treinos da equipe após ten Hag criticar publicamente a sua falta de aplicação. Nesta temporada, ele fez apenas um jogo como titular e entrou em campo mais quatro vezes saindo do banco de reservas.

No Campeonato Inglês, o Manchester está longe de brigar pelas primeiras posições. Com apenas 11 pontos e na 12ª colocação, a equipe vermelha desafia o West Ham, no domingo, fora de casa.