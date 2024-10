Palmeiras encerra preparação contra o Fortaleza e Estevão exalta volta ao Allianz: 'Nossa casa'

O Palmeiras encerrou, nesta sexta-feira, os preparativos para o jogo com o Fortaleza, marcado para este sábado, às 16h30, no Allianz. Destaque do time no Campeonato Brasileiro, o jovem Estêvão comentou sobre a importância de voltar a jogar em seu estádio.

Este confronto marca o retorno do time paulista à sua casa desde a goleada de 5 a 0 sobre o Criciúma, em jogo realizado no dia 15 do mês passado. Atuando na Arena, o Palmeiras tem um aproveitamento de 85,71% com 17 vitórias, três empates e apenas uma derrota.

"É sempre bom estar voltando para casa. O Allianz lotado não tem sensação melhor. A gente estava com saudade disso e com certeza vamos desfrutar junto com a torcida, vamos dar o nosso máximo", comentou.

Sobre o rival de sábado, Estêvão pediu concentração aos companheiros diante de um time que vem fazendo um bom papel nesta temporada. "Sabemos que o Fortaleza é um time que está na disputa e vem ali em cima brigando com a gente também. Vamos dar o máximo para sair com a vitória", comentou.

Nesta sexta-feira, o técnico Abel Ferreira aproveitou o trabalho de campo para realizar os últimos ajustes táticos. Ele fez uma atividade posicional e deu ênfase às jogadas de bola parada.

Vice-líder do Brasileiro com 60 pontos, e a um do primeiro colocado Botafogo, o confronto com a equipe nordestina é uma briga direta pelas primeiras posições. Em terceiro lugar, o Fortaleza (56) tenta um resultado positivo para se aproximar dos líderes do torneio.