Com expectativa de volta de Neymar, Dorival convoca seleção no dia 1º; equipe treinará em Belém

Os 23 convocados que defenderão a seleção brasileira na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 no ano serão revelados no dia 1º de novembro, às 15 horas. Com a expectativa do retorno de Neymar - Rodrygo, machucado, deve ser ausência - Dorival Júnior vai anunciar as peças para enfrentar a Venezuela, dia 14, fora de casa, e o Uruguai, dia 19, em Salvador. Os treinos para o primeiro jogo serão em Belém.

Por causa da distância para Maturin, palco escolhido pelos venezuelanos para mandar o jogo com a seleção brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) resolveu fazer toda a preparação em Belém, para evitar um deslocamento desgastante próximo à data da partida.

"Depois de muitas reuniões e avaliações em relação a este jogo específico da Venezuela, o Departamento de Seleções tomou a decisão de fazer a preparação para este jogo em Belém por vários motivos. O primeiro é a localização. A cidade é bem mais próxima de Maturim, um voo de aproximadamente 2 horas e 45 minutos, enquanto outras possibilidades no Brasil, o voo seria muito mais longo. Viajaremos no dia anterior ao jogo", disse o coordenador Rodrigo Caetano.

Os jogadores começarão a preparação no dia 11 em Belém, onde trabalham até o dia 13. Após a última atividade na cidade, a seleção embarca para Maturin, palco do jogo. Com o planejamento, a equipe nacional não fará treinamento em solo venezuelano.

"Além da distância, contaremos, com certeza, com o carinho do torcedor paraense, que isso já ficou demonstrado quando a seleção brasileira esteve no início das Eliminatórias. Outro ponto positivo será treinar no Estádio Mangueirão, que tem excelentes condições, principalmente no gramado. A nossa intenção é que tenhamos um bom período de treinamento, que nos possibilite realmente chegar na Venezuela e fazer um grande jogo", acrescentou o dirigente.

O Brasil retorna de imediato da Venezuela e nas primeiras horas do dia 15 já estará em Salvador, iniciando os preparativos para o duelo com o Uruguai. O Estádio Barradão foi o escolhido para acolher a seleção na Bahia.

"Com o planejamento definido, gostaria de convocar todos vocês, tanto de Belém como também de Salvador, para que expressem e manifestem o seu carinho com a seleção brasileira no período que lá estivermos. Além desse apoio dos paraenses e baianos, contamos também com a Fonte Nova lotada e nos apoiando na partida contra o Uruguai", complementou Rodrigo Caetano.