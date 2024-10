Palmeiras enfrenta Fortaleza e tem volta ao Allianz Parque como trunfo para assumir a ponta

Dono do melhor ataque, da melhor defesa e invicto há 10 jogos no Brasileirão, o Palmeiras volta ao Allianz Parque após mais de um mês para melhorar ainda mais seus números e com o pensamento de assumir a liderança do torneio - ainda que seja de forma provisória. O rival do duelo deste sábado, às 16h30, é o Fortaleza, terceiro colocado e que também está na disputa pela taça.

O empate do Botafogo na rodada anterior e a vitória por 5 a 3 sobre o Juventude deixaram o Palmeiras com 60 pontos, a um ponto do líder, que joga também neste sábado, mas às 19h. Portanto, caso vença o Fortaleza, o time alviverde assume a ponta e torce para um tropeço do rival carioca diante do Red Bull Bragantino, em Bragança. O Fortaleza tem 56 pontos. Se ganhar no Allianz Parque pega fôlego e pressiona os líderes. Se perder, porém, fica distante da briga pelo troféu.

O Palmeiras atravessa o seu melhor momento no ano e está a uma bola na rede de completar 100 gols nesta temporada. O artilheiro palmeirense em 2024 é Flaco López, com 21, seguido por Raphael Veiga, com 17, e Estêvão, com 12. É o jovem a grande estrela da equipe, que voltou a jogar bem desde que o atacante se livro de lesão e voltou a jogar.

Ele se tornou o jogador de 17 anos com mais participações em gols em uma mesma edição da competição, superando Neymar, com 16 em 2009 pelo Santos. Vice-artilheiro do Brasileirão, Estêvão tem 10 gols e caminha para se tornar o artilheiro mais novo da história da competição "O Neymar é uma referência pra mim, uma grande referência. Tenho um sonho de jogar junto com ele, quem sabe, se Deus quiser, na seleção brasileira. Seria a realização de um sonho", disse a estrela palmeirense, que ganhou recado de Neymar recentemente.

O jogo com o Fortaleza será o retorno ao Allianz Parque desde a goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma em 15 de setembro. A equipe ostenta em 2024 seu melhor aproveitamento no estádio: 85,71%. São 17 vitórias, três empates e apenas uma derrota em 21 partidas. "É sempre bom estar voltando para casa, né? O Allianz Parque é um trunfo nosso. O Allianz lotado não tem sensação melhor. A gente estava com saudade disso e com certeza vamos desfrutar junto com a torcida", disse Estêvão.

As baixas são Marcos Rocha e Aníbal Moreno, suspensos, e provavelmente substituídos por Mayke e Zé Rafael. Serão essas as únicas mudanças. O meia Maurício se recuperou antes do previsto e pode aparecer como opção no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FORTALEZA

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Mancuso; Pedro Augusto, Rossetto, Hércules, Pochettino (Martínez); Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (Fifa/SC).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).