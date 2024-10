'Finalista' da Libertadores, Botafogo pega Red Bull Bragantino para manter ponta do Brasileiro

Empolgado após a goleada por 5 a 0 sobre o Peñarol-URU, no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, o Botafogo não quer deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Depois de ver a diferença para o Palmeiras cair para um ponto, o time carioca visita o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 31ª rodada, para se manter na liderança isolada.

Por coincidência, Botafogo e Red Bull Bragantino decidiram a vaga na pré-Libertadores no início do ano, com o time carioca avançando à fase de grupos. Agora, com objetivos bem distintos, voltam a se encontrar na reta final do Brasileirão, mas em situações diferentes.

Apesar de ser notório que o foco é a busca pelo título inédito da Libertadores, o Botafogo não quer repetir a temporada de 2023, quando deixou escapar o título Brasileiro para o Palmeiras. Após o empate por 1 a 1 diante do Criciúma no Maracanã lotado, o time de Artur Jorge chegou a 61 pontos, um a mais que o Palmeiras, que tem 60 e agora só disputa o nacional.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino está pressionado e quer chegar o mais rápido possível nos 45 pontos para fugir da ameaça de rebaixamento e para garantir a sua vaga na Copa Sul-Americana de 2025. Na última rodada, foi superado pelo Vitória, por 1 a 0, fora de casa, e caiu para a 14ª colocação, com 34 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, que abre a zona de queda.

O técnico Artur Jorge não deve poupar ninguém para o duelo no interior de São Paulo. A tendência é que ele siga com o time titular. A novidade é o meia Eduardo, que voltou a ser relacionado após três meses na última quarta-feira. O atacante Júnior Santos, em recondicionamento físico, também pode aparecer na lista de relacionados.

A preocupação maior do técnico português é em relação ao desgaste físico. O lateral direito Vitinho, saiu de campo esgotado e pode dar lugar a Mateo Ponte. Mesma situação do lateral esquerdo Alex Telles, com Cuiabano sendo a primeira opção. "Tivemos que mudar o Vitinho que estava desgastado...A equipe está bem, está preparada e vai buscar pelos dois objetivos na temporada", disse Artur Jorge.

Do outro lado, o técnico Pedro Caixinha nunca esteve tão ameaçado no cargo. A temporada não foi boa e a situação do time na tabela é delicada. Ele terá o retorno de três titulares. Após cumprirem suspensão, o goleiro Cleiton, o zagueiro Lucas Cunha e o atacante Eduardo Sasha voltam a ficar à disposição. As dúvidas são o lateral direito Andrés Hurtado, com dores musculares, e o atacante Henry Mosquera, em transição física.

Já o atacante Thiago Borbas, com uma lesão na coxa direita, é desfalque. De volta após três meses de recuperação no joelho direito, o lateral esquerdo Juninho Capixaba afirma que o pensamento do Red Bull Bragantino é se afastar do Z-4: "Acredito que temos que viver a realidade. A gente tem que sempre olhar para cima, mas, ao mesmo tempo, também tomar cuidado com a situação que nos encontramos hoje."

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X BOTAFOGO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vitinho, Mosquera (Cavaleiro) e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

BOTAFOGO - John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Thiago Almada, Igor Jesus e Luiz Henrique. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (FIFA-RS).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).