Cruzeiro desafia 'pacto' do Athletico-PR para colar no G-6 do Brasileirão

Na luta por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, zona que garante vaga à fase preliminar da Copa Libertadores, o Cruzeiro desafiará o Athletico na Ligga Arena, em Curitiba (PR), neste sábado, às 18h30, pela 31ª rodada. O time paranaense está dentro da zona de rebaixamento e aproveitou a proximidade do Halloween (festa das bruxas) para publicar um vídeo macabro reforçando o pacto do time com a torcida. A campanha, junto com uma promoção, resultou em todos os ingressos vendidos.

O Cruzeiro aparece na oitava colocação com 44 pontos, cinco a menos do que o Internacional, que fecha o G-6 com 49. Entretanto, o time mineiro não vence há cinco partidas, sendo três empates e duas derrotas. Nos últimos 11 jogos, teve apenas uma vitória.

No meio da semana, recebeu o Lanús, da Argentina, e empatou por 1 a 1 no primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. Também precisa se preocupar com isso, já que o duelo decisivo, fora de casa, será realizado na próxima quarta-feira.

O técnico Fernando Diniz não confirmou a escalação, mas a tendência é que forme um time alternativo ou ao menos misto para enfrentar o Athletico. Lautaro Díaz vem fazendo trabalho de fortalecimento muscular, mas com um possível retorno apenas contra o Lanús.

O meia Japa, por outro lado, treinou normalmente e deve ser relacionado e até mesmo titular. Lucas Romero, que estava suspenso no primeiro jogo contra o Lanús, também pode começar como titular.

A lista de pendurados conta com o goleiro Cássio, o lateral-esquerdo Kaiki, os volantes Ramiro e Walace, os meias Matheus Pereira e Vitinho e os atacantes Barreal, Rafa Silva, Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Após o jogo contra o Lanús, Diniz assumiu a responsabilidade. "Na minha conta pode colocar tudo o que quiser. Eu sou o treinador. O time tem que produzir e ganhar. Precisamos mudar comportamento para ter um jogo melhor". Ele, entretanto, indicou foco no jogo de volta em detrimento do Brasileirão. "A gente precisa corrigir para poder ter as nossas chances de vencer lá na Argentina", completou.

O Athletico é o time que há mais tempo não vence no Brasileirão. São 11 partidas, com três empates e oito derrotas, quatro delas seguidas. A última foi diante do Fluminense, por 1 a 0, fora de casa.

Mesmo como mandante, em que costuma ser muito forte, não vence desde 13 de junho na competição, quando fez 3 a 1 no Criciúma. Desde então, teve três empates e seis derrotas. A péssima sequência fez com que o time entrasse na zona de rebaixamento (Z-4), em 18º com 31 pontos, embora tenha um jogo atrasado, diante do Atlético-MG.

O técnico Lucho González pode fazer até duas mudanças na escalação. Como o lateral-esquerdo Fernando está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Esquivel voltará ao time. No ataque, o jovem Emerson vem agradando e pode aparecer no lugar de Pablo.

No banco de reservas, a novidade será o volante Fernandinho, peça-chave do elenco que retorna após dois meses de uma grave lesão muscular. O atacante Julimar retorna de suspensão, enquanto Cannobio, com dores na lombar, não foi relacionado.

Antes mesmo da campanha do Athletico, Lucho já tinha pedido o apoio do torcedor. "Temos uma decisão em nossa casa, com nossa torcida. Faço esse apelo para criarmos um pacto com os atleticanos de verdade. É um momento complicado, mas temos jogos em casa e podemos voltar a somar os três pontos."

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X CRUZEIRO

ATHLETICO - Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Belezi; Madson, Erick, Felipinho e Esquivel; Nikão, Cuello e Pablo (Emerson). Técnico: Lucho González.

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Kaiki Bruno; Peralta, Lucas Romero, Mateus Vital (Japa) e Vitinho; Barreal e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).