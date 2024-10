Flamengo pega o Juventude para seguir no G-4 e manter sonho do título no Brasileirão

Apesar de ter ficado um pouco atrás na briga pelo título, o Flamengo ainda tem o objetivo importante de continuar no G-4 do Campeonato Brasileiro, zona de acesso à fase de grupos da próxima Copa Libertadores, caso não seja campeão da Copa do Brasil. Pensando nisso, entra em campo neste sábado, às 16h30, quando recebe o Juventude no Maracanã, no Rio, pela 31ª rodada. Os gaúchos, por outro lado, querem se afastar da zona de rebaixamento (Z-4).

No Brasileirão, o Flamengo vem de derrota no clássico para o Fluminense, por 2 a 0, resultado que o deixou em quarto lugar com 51 pontos, dez a menos do que o líder Botafogo, com 61. O rubro-negro, porém, tem um jogo atrasado, diante do Internacional, marcado para a próxima quarta-feira. O São Paulo, primeiro fora do G-4, soma 50 pontos.

Mesmo assim, o Flamengo chega motivado após avançar à final da Copa do Brasil, eliminando o Corinthians. A decisão do título será diante do Atlético-MG, que passou pelo Vasco.

O técnico Filipe Luís terá três desfalques importantes para montar a escalação. Dois deles já eram conhecidos: o meia De la Cruz teve uma lesão na coxa e o atacante Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Eles darão lugares a Evertton Araújo e Michael, respectivamente.

Quem se juntou à lista de última hora foi o lateral-esquerdo Alex Sandro, que teve um desconforto muscular. Com isso, Ayrton Lucas também será novidade na escalação titular.

Mesmo sabendo da dificuldade, Filipe Luís reforçou que a mentalidade do elenco é brigar pelo título sempre que possível. "O pessoal cobra título, mas é difícil chegar todo ano às finais. Todo mundo quer e o Flamengo está ali todo ano. E às vezes até peca por querer ganhar todos. Com o elenco que tem, o Flamengo pensa muito grande. Fica mais fácil porque são jogadores que sabem lidar com o momento."

O Juventude está em queda na tabela e não vence há quatro jogos, sendo dois empates e duas derrotas. Na última rodada, em Caxias do Sul (RS), perdeu para o Palmeiras, por 5 a 3. Assim, aparece em 15º lugar com 34 pontos, apenas dois a mais do que o Corinthians, que abre o Z-4, em 17º com 32.

O técnico Jair Ventura também precisará fazer alterações no Juventude. Duas delas são positivas, já que o atacante Gilberto retorna de suspensão e entra no lugar de Carrillo, enquanto o goleiro Gabriel, liberado para acompanhar o nascimento do filho, volta na vaga de Mateus Claus.

No setor ofensivo, Lucas Barbosa não jogará após sofrer uma entorse no tornozelo. Ewerthon e Marcelinho são opções. No meio-campo, o volante Jadson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Luís Oyama, embora Davi Góes e Dudu Vieira também sejam opções.

Nenê volta a ficar à disposição no meio-campo, mas tem a concorrência de Luis Mandaca. Isso porque Jean Carlos, recuperado de lesão, é outro que cumpre suspensão.

Jair Ventura destacou a importância de pontuar para garantir a permanência na elite antes da última rodada. "Não pontuando, ficamos mais perto do Z-4. Internamente, as cobranças são feitas. Não podemos cometer tantos erros. Vamos nos apegar nas coisas boas, nas boas atuações e trabalhar para resolver antes da última rodada."

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X JUVENTUDE

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta e Gerson; Michael e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama e Luis Mandaca; Ewerthon, Edson Carioca e Gilberto. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).