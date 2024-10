Ponte Preta tem muitas dúvidas para encarar o Mirassol pela Série B

A Ponte Preta se prepara para um importante confronto contra o Mirassol neste sábado, às 17h, fora de casa. O time de Campinas quer manter o embalo após a vitória recente sobre o Brusque, mas terá de superar uma série de problemas de elenco para garantir mais três pontos e se afastar da zona de rebaixamento da Série B.

A vitória em casa por 2 a 0 levou a Ponte Preta ao 14° lugar, com 38 pontos, apenas dois a mais em relação ao Botafogo-SP, primeiro time na zona de rebaixamento, restando cinco rodadas para o fim do campeonato.

A tarefa do técnico interino Nenê Santana não será fácil. O time terá ausências significativas por causa de suspensões. O lateral-direito Luiz Felipe e o atacante Gabriel Novaes, que marcou um dos gols na última vitória, estão fora por terem recebido o terceiro cartão amarelo.

A isso se somam as ausências do goleiro Pedro Rocha, que ainda cumpre suspensão por expulsão, e do atacante Jeh, que cumpre o último jogo de suspensão por acúmulo de cartões. Além dos desfalques por suspensão, podem ocorrer outras ausências por questões físicas.

O zagueiro Joilson, que saiu machucado no jogo contra o Brusque, será avaliado pelo departamento médico para determinar sua condição física. Já o volante Emerson, que ficou de fora da última partida, ainda não tem presença garantida. Apesar das dificuldades, a Ponte Preta terá o reforço do volante Hudson, que retorna após cumprir suspensão.

Desta forma, Nenê Santana deve mandar o time a campo com esta formação: Luan Ribeiro; Igor Inocêncio, Nilson Júnior, Mateus Silva (Joilson) e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro e Élvis; Dodô, Iago Dias e Renato (Matheus Régis).