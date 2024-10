Anthony Davis marca 35 pontos e lidera virada do Lakers sobre o Phoenix Suns

O Los Angeles Lakers contou com 35 pontos de Anthony Davis e outros 26 de Austin Reaves para derrotar o Phoenix Suns por 123 a 116, na sexta-feira. A equipe de LeBron James, que despertou no segundo tempo, período no qual anotou 17 de seus 21 pontos, perdia 22 pontos no segundo quarto da partida.

Do lado do conjunto do Arizona, Kevin Durant foi o destaque, com 30 pontos. Devin Booker fez 23. Os Suns acertaram 21 de seus primeiros 30 arremessos, incluindo nove tiros consecutivos de três pontos. No restante da partida, o índice de acertos diminuiu drasticamente: 21 de 52 tentativas.

Os visitantes foram para o intervalo com uma vantagem de 61 a 52, mas não conseguiram segurar a dupla Davis e LeBron no terceiro quarto, levando a virada com parcial de 35 a 24, com 22 pontos da dupla.

O Lakers perdia por 81 a 74 faltando três minutos para o final do terceiro quarto, mas marcou nove pontos consecutivos e assumiu a liderança, deslanchando na última parcial.

Com a vitória de sua equipe, J.J. Reddick se tornou o primeiro técnico dos Lakers a vencer seus dois primeiros jogos da temporada na NBA desde Phil Jackson em 1999.

Em Salt Lake City, Buddy Hield saiu do banco de reservas, ainda no primeiro quarto, quando o confronto estava equilibrado, para anotar 27 pontos e comandar a vitória do Golden State Warriors por 127 a 86 sobre o Utah Jazz, alcançando seu segundo triunfo nesta nova temporada. Stephen Curry somou 20.

Com seis acertos em sete tentativas da marca dos três pontos, Hield fez 24 pontos no primeiro tempo. No início do terceiro quarto, os visitantes tinham uma vantagem de 68 a 32. Curry e a maioria dos titulares ficaram fora do quarto período, quando os Warriors só administraram a larga dominância sobre os anfitriões.

No Oregon, Brandon Ingram acertou um arremesso a 4s9 do final da partida para dar a vitória ao New Orleans Pelicans sobre o anfitrião Portland Trail Blazers por 105 a 103. A equipe de New Orleans perdia até os oito minutos finais do último quarto, quando C.J. McCollum fez uma cesta de três pontos e igualou o placar em 91 pontos para cada equipe. Hawkins foi o maior pontuador dos Pelicans, com 24 pontos, enquanto Grant fez 34 para o time da casa.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Orlando Magic 116 x 101 Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers 113 x 101 Detroit Pistons

Toronto Raptors 115 x 107 Philadelphia 76ers

New York Knicks 123 x 98 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 125 x 120 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 122 x 133 Chicago Bulls

Houston Rockets 128 x 108 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 86 x 127 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 123 x 116 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 103 x 105 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos deste sábado:

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

Detroit Pistons x Boston Celtics

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets x Miami Heat

Chicago Bulls x Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings