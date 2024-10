McLaren supera a Ferrari e domina 3º treino no México; Piastri faz a volta mais rápida

Parecia que a Ferrari dominaria sem sustos o terceiro treino livre para o GP do México, neste sábado, com Carlos Sainz e Charles Leclerc se revezando na primeira posição, mas a McLaren tomou a dianteira na parte final do treino e Oscar Piastri fez a volta mais rápida, cravando 1min16s492.

Na última atividade antes do treino classificatório na Cidade do México, apenas o australiano, seu companheiro de equipe, Lando Norris, e o espanhol da Ferrari conseguiram correr na marca de 1min16. O tricampeão e líder do Mundial, Max Verstappen, fez o quarto melhor tempo e saiu reclamando, pelo rádio, da falta de aderência de sua Red Bull.

O piloto holandês, que teve o motor de seu carro trocado, foi o primeiro a registrar o tempo no autódromo Hermanos Rodríguez, percorrendo o circuito em 1min18s397, com compostos macios. Com sua Mercedes praticamente reconstruída após o acidente no segundo treino livre, na sexta-feira, George Russell registrou 1min18s284 e superou o líder do Mundial. Lewis Hamilton, entrou na briga pelas primeiras posições com 0s704 atrás da dupla.

Quando a Ferrari foi para a pista, os tempos baixaram de 1min18. Segundo colocado no TL1 e líder dono da melhor volta no TL2, Carlos Sainz marcou 1s17s825, seguido de muito perto por Charles Leclerc, apenas 0s064 mais lento.

Após os 20 primeiros minutos de atividade, Sainz tinha a volta mais rápida do TL3, seguido por Leclerc, pela McLaren de Lando Norris e pelas Mercedes de Hamilton e Russell. O jovem Liam Lawson, substituto de Daniel Riccardo na RB, pegou na zebra, rodou para fora da pista, mas conseguiu evitar a batida.

Na metade do treino, Leclerc assumiu a primeira posição do treino, com 1min17s616, mas, na sequência, foi superado por Sainz por 0s169. Verstappen, em décimo, encontrava dificuldades para encontrar o acerto do carro e vinha 0s882 mais lento.

Após uma rusga com Sainz, que o havia atrapalhado, Piastri acelerou e deixou a McLaren apenas atrás da Ferrari, ocupando o quarto posto, 0s469 atrás do melhor tempo do líder.

Faltando 20 minutos para zerar o cronômetro, o japonês Yuki Tsunoda, da RB, assumiu a terceira posição, à frente dos carros da McLaren, mas 0s5 atrás de Sainz. Na frente, o espanhol e Leclerc travavam um duelo à parte, invertendo as posições e, consequentemente, melhorando suas próprias marcas.

A terceira sessão de treinos voltou a ganhar emoção nos 15 minutos finais. Verstappen cravou 1min17s003, o melhor tempo do final de semana até então, mas logo foi superado por Piastri e Norris, ambos da McLaren, que correram abaixo de 1min16, com o australiano marcando 1min16s492.

De volta à pista, a Ferrari não conseguiu alcançar os líderes. Sainz foi para a terceira posição, 0s340 atrás de Piastri, e Leclerc fez o sexto tempo, 0s740 mais lento que o australiano. Verstappen e Hamilton se posicionaram entre os carros vermelhos.

Nos segundos finais, Leclerc tentou melhorar seu tempo, sem sucesso. Já o anfitrião Sergio Pérez e Fernando Alonso, que alcançará a marca de 400 corridas de Fórmula 1, não tiveram muito o que celebrar, terminando o treino em 14º e 15º lugares, respectivamente.

A McLaren tentará manter o domínio na sessão classificatória, que será realizada ainda neste sábado, às 18h (horário de Brasília). O GP do México acontece no domingo, com início às 17h.

Confira o resultado do terceiro treino livre do GP do México:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min16s492

2º - Lando Norris (ING/McLaren), a 0s059

3º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 0s340

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s511

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 0s568

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 0s740

7º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 0s810

8º - George Russell (ING/Mercedes), a 0s849

9º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 0s982

10º - Liam Lawson (NEO/RB), a 1s002

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1s019

12º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 1s147

13º - Franco Colapinto (ARG/Williams), a 1s220

14º - Sérgio Perez (MEX/Red Bull), a 1s295

15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1s306

16º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 1s327

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1s408

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1s832

19º - Zhou Ghuanyu (CHN/Kick Sauber), a 1s936

20º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1s962