De virada, Grêmio vence o lanterna Atlético-GO no Campeonato Brasileiro e afasta crise

De virada, o Grêmio afastou a crise e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento ao vencer por 3 a 1 o Atlético-GO neste sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time gaúcho, que vinha de duas derrotas consecutivas - a última no Gre-Nal, por 1 a 0 - saiu atrás no placar com o gol de Derek no primeiro tempo. Apesar de uma atuação pouco inspirada coletivamente, o time gaúcho conseguiu a vitória graças a lances individuais. Soteldo, ainda no primeiro tempo, e Pepê, no segundo, marcaram os gols, ambos acertando o ângulo. Villasanti fez o terceiro ainda no final.

Pela primeira fez após as enchentes na região Sul, a Arena Grêmio esteve totalmente liberada, recebendo mais de 36 mil torcedores que empurraram o time no confronto contra a equipe goianiense.

Com o resultado, o Grêmio se distancia da zona de rebaixamento, ocupando agora a 11ª posição, com 38 pontos. Na lanterna e praticamente rebaixado, o Atlético-GO soma apenas 22 pontos e deve aproveitar as rodadas finais para adiantar a preparação do elenco para a próxima temporada.

O Grêmio manteve a intensidade no jogo desde o apito inicial, explorando as laterais com jogadas incisivas de Soteldo, que ajudaram o time a chegar ao ataque. No entanto, faltava precisão nas finalizações. Por outro lado, o Atlético-GO entrou em campo com a estratégia de segurar a pressão gremista e tentar surpreender nos contra-ataques.

Em um momento decisivo, aos 27, o Grêmio acabou facilitando para o Atlético-GO: o goleiro Marchesín errou na saída de bola e Rhaldney interceptou, invadiu a área e sofreu falta na área. O centroavante Derek cobrou o pênalti no canto direito; Marchesín defendeu, mas no rebote o atacante aproveitou e abriu o placar.

Com a desvantagem, o time gaúcho enfrentou a impaciência da torcida e intensificou as investidas ofensivas. Embora o coletivo mostrasse dificuldades, o talento individual fez a diferença: após cruzamento de Braithwaite, a bola atravessou a área e encontrou Soteldo na segunda trave. O venezuelano dominou e finalizou com um chute forte no ângulo, empatando o jogo aos 39.

O Grêmio voltou para o segundo tempo buscando aumentar o ritmo, mas encontrava dificuldades na construção de jogadas, prejudicado pelo desempenho apagado de Monsalve. Mais uma vez, o talento individual fez a diferença: Aravena recebeu na ponta direita e cruzou para Pepê, que finalizou de primeira no ângulo, virando o placar aos 13 minutos.

Mesmo com a virada, o Grêmio não conseguiu controlar as ações nem organizar seu ataque com consistência, permitindo que o Atlético-GO chegasse no ataque com perigo. Aos 23 minutos, o Grêmio quase sofreu o empate, quando Luiz Fernando finalizou dentro da área após boa jogada do ataque goiano; a bola desviou e passou muito perto da trave de Marchesín.

Sob pressão, o Grêmio encontrou alívio aos 38 minutos, quando Reinaldo cruzou da esquerda e Villasanti apareceu livre na segunda trave para finalizar e garantir a vitória por 3 a 1 diante de sua torcida.

O Grêmio enfrentará o Fluminense em seu próximo compromisso pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, na sexta-feira (1), às 21h, no Maracanã. Pela mesma rodada, o Atlético-GO jogará em casa contra o Atlético-MG, na quarta-feira (6), às 21h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 1 ATLÉTICO-GO

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Ronald) e Monsalve (Edenílson); Soteldo (Pavón), Braithwaite (Arezo) e Aravena. Técnico: Renato Portaluppi.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão (Shaylon); Roni (Gonzalo Freitas), Rhaldney (Lacava) e Gabriel Baralhas; Alejo Cruz, Derek (Hurtado) e Luiz Fernando (Janderson). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Deerek, aos 27, e Soteldo, aos 39 minutos do primeiro tempo. Pepê, aos 13, Vilasanti, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jemerson e Braitwaite (Grêmio); Janderson, Luiz Felipe , Adriano Martins, Derek e Luiz Fernando (Atlético-GO).

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (Fifa/SP).

RENDA - R$ 2.126,730,00

PÚBLICO - 36.959 (36.754 pagantes)

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)