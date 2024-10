Ceará vence Paysandu, reassume a quinta posição na Série B e sonha com o acesso

O Ceará venceu por 2 a 1 o Paysandu neste sábado (26), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 34.ª rodada e se aproximou do G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória colocou o Ceará na quinta colocação, com 54 pontos, ultrapassando o Vila Nova, que fica logo atrás, com 52. O Novorizontino, que soma 57 pontos, e ainda não jogou na rodada, é o quarto colocado. O Paysandu viu ser quebrada sua sequência de três jogos sem derrota, e segue em 13.º lugar, com 40 pontos.

Saulo Mineiro abriu o placar cobrando pênalti, enquanto Rafael Ramos marcou contra, empatando para os visitantes. Por fim, Erick Pulga definiu o placar e alcançou a artilharia, com 11 gols, igual a Caio Dantas, do Guarani.

Os primeiros minutos foram de imposição do Ceará em campo, até que Aylon sofreu pênalti em cotovelada de Wanderson, aos 16 minutos. Após revisão no VAR, Saulo Mineiro cobrou no canto esquerdo, rasteiro, e abriu o placar.

A resposta do Paysandu veio apenas na segunda etapa, com um minuto, quando Ruan Ribeiro fez jogada pela direita e cruzou. Rafael Ramos se antecipou a Borasi, mas acabou tocando contra a própria meta e cedeu o empate ao time de Belém.

Quem definiu o resultado em 2 a 1 foi o atacante Erick Pulga, de 24 anos, que chegou a 20 gols na temporada, sendo 11 apenas na Série B. A marca é a mesma de Caio Dantas, do Guarani, com a dupla dividindo a artilharia da divisão.

O gol aconteceu aos nove minutos, quando Rafael Ramos cruzou e Pulga, na segunda trave, empurrou para o gol vazio. Depois disso, o jogo seguiu equilibrado. O Ceará até tentou ampliar, mas na parte final optou por garantir o importante resultado.

Na 35.ª rodada, o Ceará vai receber o Avaí, domingo (3), na Arena Castelão. Enquanto isso, o Paysandu, na segunda-feira (4) vai enfrentar a Ponte Preta, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 PAYSANDU

CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Raí Ramos), João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço (De Lucca) e Jorge Recalde (Lucas Mugni); Aylon (Lucas Rian), Saulo Mineiro (Barceló) e Erick Pulga. Técnico: Léo Condé.

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Bryan Borges, Wanderson (Quintana), Lucas Maia e Kevyn; Luan Freitas (Biel), Leandro Vilela (Juninho/Jean Dias) e João Vieira; Paulinho Bóia, Ruan Ribeiro (Nicolas) e Borasi. Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Saulo Mineiro, aos 20 minutos do primeiro tempo. Rafael Ramos, contra, a um minuto, e Erick Pulga, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Saulo Mineiro e Matheus Bahia (Ceará); Wanderson (Paysandu).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF)

RENDA - R$ 671.377,00

PÚBLICO - 39.348 pagantes

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).