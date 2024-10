Rafa Silva, do Cruzeiro, é expulso com apenas 3 segundos de jogo diante do Athletico-PR

Um fato inusitado aconteceu na partida entre Athletico-PR e Cruzeiro neste sábado, 26, na Ligga Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Rafa Silva, da equipe mineira, foi expulso com apenas três segundos de jogo.

Após a saída de bola, Rafa Silva acertou uma cotovelada em Kaique Rocha, do Athletico-PR. Quando o árbitro apitou o início da partida, o time paranaense rolou a bola para trás, Rafa Silva correu para a disputa e acertou o adversário.

O árbitro da partida, Rodrigo José Pereira de Lima, não teve dúvidas no lance e mostrou o cartão vermelho direto para o atacante do Cruzeiro, com apenas 14 segundos de bola rolando.

A expulsão de Rafa Silva é a mais rápida da história do Cruzeiro. No ano de 2009, em clássico contra o Atlético-MG, Zé Carlos, do time celeste, tinha sido expulso com 12 segundos de jogo.

Rafa Silva recentemente se recuperou de uma lesão na coxa direita. O atleta não atuava pelo Cruzeiro desde o mês de junho, em empate contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

Com o revés deste sábado, o time mineiro ocupa a oitava colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos.