Sainz celebra pole para o GP do México e vislumbra temporada competitiva para a Ferrari em 2025

Carlos Sainz era o retrato da felicidade ao final do treino classificatório deste sábado, quando conseguiu garantir a pole para o GP do México, que será disputado neste domingo. Feliz pelo desempenho, ele também fez elogios ao trabalho da Ferrari.

"O carro teve uma ótima performance e tem tudo para fazer um bom papel nas corridas que faltam. Isso me deixa otimista. A sensação que eu tenho é que a Ferrari pode estar na luta pelo título no ano que vem e não estarei aqui para usar isso", comentou o piloto.

Único a andar abaixo da casa de 1min16s no treino que definiu o grid, Sainz resumiu o seu desempenho quando deixou para trás os dois principais candidatos ao título da temporada: Max Verstappen e Lando Norris.

"Difícil encaixar uma volta boa completa aqui no circuito do México. Mas confesso que os meus dois tempos no Q3 mostram o trabalho que fizemos. Isso não é comum de acontecer aqui pois a pista é muito complicada", comentou.

Esta é a primeira vez que Sainz larga na pole em 2024. Para a corrida, ele fez uma projeção do que espera durante a prova. "Acredito que meu ritmo deva ser bom. Agora é tentar fazer o melhor na pista", disse Sainz.