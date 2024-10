Zubeldía diz que São Paulo conquistar vaga na Libertadores vai ser 'duro e difícil'

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, afirmou que o time terá muitas dificuldades para conquistar uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Na opinião do treinador, são "oito ou nove" equipes lutando para estar no principal interclubes do continente em 2025.

"Pensamos em estar o mais acima possível na tabela pensando na Libertadores. Vai ser duro, difícil", afirmou o técnico argentino após o empate com o Criciúma na noite de sábado. "Temos sete rodadas e como falei há algumas semanas, é só ver o que acontece em cada rodada. Vai ser duro, difícil, mas vamos até o dia 8 de dezembro."

Com 51 pontos em 31 jogos, o São Paulo ocupa a sexta colocação no Brasileiro. O quarto lugar, que vale vaga direta na Libertadores, é ocupado pelo Flamengo, com 54 pontos. O Internacional é o quinto com 52 pontos. O São Paulo ainda vai ver que pelo um dos rivais ampliando a vantagem, já que eles se enfrentam durante a semana em jogo atrasado.

De olho na tabela, Zubeldía considerou o ponto conquistado em Santa Catarina importante. "A mentalidade é ganhar, mas estamos em um momento da competição na qual é importante, sobretudo fora de casa, somar pontos", afirmou. "Hoje somos oito ou nove equipes lutando por vagas na Libertadores. Por isso somar é importante."

Eliminado nas quartas de final de Libertadores e da Copa do Brasil, o São Paulo volta a jogar no dia 5 de novembro, contra o Bahia, em Salvador, pela 32ª rodada do Brasileiro. O time baiano é rival direto por vaga na Libertadores.

A equipe comandada por Rogério Ceni tem 46 pontos e na segunda-feira enfrenta o Vasco, em São Januário, para igualar os mesmos 31 jogos do São Paulo.