Chelsea se reabilita no Inglês com gol e boa atuação de Palmer e vence o Newcastle

O Chelsea se recuperou da derrota sofrida na última rodada do Campeonato Inglês, venceu o Newcastle por 2 a 1 neste domingo e se colocou, pelo menos momentaneamente, na zona da classificação para a Liga dos Campeões. O time tem 17 pontos e está na quinta posição.

Com os mesmos 17 pontos, o Arsenal joga ainda neste domingo contra o Liverpool, que tenta retomar a liderança do Inglês, em Londres. O Newcastle chegou ao seu quinto jogo sem vitória no campeonato, pela primeira vez desde março de 2023, e estacionou nos 12 pontos e na 12ª colocação.

O jogo no Stamford Bridge começou o Chelsea mostrando disposição. Palmer, que não conseguiu brilhar na derrota diante do Liverpool, recebeu um belo passe em velocidade de Jackson. Ele finalizou bem, rasteiro, no canto esquerdo de Pope, que não teve chance. O gol acabou anulado por impedimento, aos 4 minutos.

Palmer, porém, não demorou a mostrar sua boa fase. Com um lindo lançamento deu início ao contra-ataque que deu o primeiro gol do Chelsea. Na intermediária defensiva do Chelsea, ele recebeu de costa para o campo de ataque, se virou se livrando da marcação e de perna esquerda lançou Pedro Neto. O português avançou em velocidade pela esquerda e ao entrar na área cruzou para Jackson marcar.

O Newcastle chegou ao empate 15 minutos depois. Após boa troca de passes, os visitantes chegaram ao ataque pelo lado esquerdo e Hall cruzou a meia altura. No centro da pequena área, livre, Alexander Isak só precisou tocar para o gol. Após revisão do VAR o gol foi validado.

No início do segundo tempo, Palmer voltou a mostrar por que parte da imprensa inglesa o considera como um candidato a melhor da temporada. Aos 2 minutos, o Chelsea pressionou e roubou a bola no meio campo. A bola sobrou para Palmer na altura do círculo central, ele avançou e chutou forte no canto direito de Pope.

Foi o sétimo gol de Palmer no Inglês, e ele só está atrás de Haaland (11), do Manchester City, e Mbeumo (8), do Brentford. Uma diferença é que os dois à sua frente não fizeram nenhuma assistência, enquanto o jogador do Chelsea tem 5.

Em desvantagem no placar, o Newcastle conseguiu mais posse de bola no segundo tempo (56% contra 44%), mas não conseguia traduzir isso em tentativas de gols e amargou sua segunda derrota seguida.

Também em Londres, mas no London Stadium, o West Ham também fez valer sua condição de mandante e derrotou o Manchester United por 2 a 1 e ultrapassou o rival na classificação. Ambos têm 11 pontos, mas o West Ham aparece na 13ª colocação, uma à frente do time de Manchester.

Após um primeiro tempo sem muitas chances (foram apenas duas finalizações em direção ao gol, ambas do Manchester), o jogo ficou mais incisivo na segunda etapa. Foram 10 finalizações (três corretas) para o West Ham e 6 para o Manchester United (três corretas).

O West Ham abriu o placar aos 29 minutos com Summerville, que demonstrou oportunismo após completar de carrinho, com a perna direita, uma finalização infeliz de Danny Ings. O Manchester United chegou ao empate com o brasileiro Casemiro. Na pequena área, ele completou de cabeça uma jogada que teve dois toques de cabeça anteriores.

O time da casa chegou ao gol da vitória nos acréscimos, com um de Bowen no canto esquerdo do goleiro Onana.