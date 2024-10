Abel comanda jogo-treino e Palmeiras abre preparação para clássico com o Corinthians

O empate com o Fortaleza já faz parte do passado. Neste domingo, o técnico Abel Ferreira comandou um jogo-treino na Academia de Futebol já pensando no duelo da próxima rodada, diante do Corinthians, na Neo Química Arena. O trabalho serviu para o treinador português observar o elenco a fim de analisar as opções que tem para mudar o time. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante dos cearenses, realizaram um trabalho regenerativo.

Na atividade, o comandante trabalhou a marcação por pressão e também a intensidade. O jogo-treino, que teve dois tempos de 30 minutos, foi disputado em um campo com dimensões reduzidas.

Pelo planejamento da comissão técnica, os jogadores agora vão ganhar dois dias de folga. O retorno está programado para a quarta-feira, quando os trabalhos vão ser intensificados visando o clássico.

O confronto foi bastante disputado e a equipe verde venceu a atividade contra o time vermelho 2 a 1. Gabriel Menino foi o destaque da movimentação ao marcar os dois gols de sua equipe, enquanto Rômulo descontou.

Com 61 pontos e na vice-liderança, o Palmeiras desperdiçou a chance de seguir na cola do Botafogo, primeiro colocado. Como os cariocas venceram o Red Bull Bragantino, a vantagem que antes era de apenas um ponto agora aumentou para três (64 a 61).