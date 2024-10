Ramón Diaz tem dúvidas para definir o Corinthians em confronto com o Cuiabá

O técnico Ramón Diaz encerrou a preparação do Corinthians para o confronto com o Cuiabá, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, e ainda não definiu o time que entra em campo por conta de dois desfalques.

O centroavante Yuri Alberto e o meio-campista José Martinez estão suspensos. O treinador argentino aproveitou a atividade feita durante a semana para avaliar os substitutos.

No setor de meio-campo, o favorito é Raniele, que tem características parecidas com o titular Martinez. Com a sua entrada, ele não precisa ter de mudar a formação tática. Para o setor, Breno Bidon é outra alternativa.

Já no setor ofensivo, a dúvida gira em torno de dois nomes: Romero ou Talles Magno. Uma terceira opção seria escalar Memphis Depay. No entanto, o comandante argentino deve levar essa indefinição para momentos antes da partida.

Em situação delicada, o Corinthians ocupa a 18ª posição na tabela de classificação com 32 pontos e ocupa a zona de rebaixamento do torneio. O Cuiabá é o vice-lanterna e está à frente somente do Atlético-GO.