Após se aproximar da zona de rebaixamento, Red Bull Bragantino demite Pedro Caixinha

Um dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro, o treinador Pedro Caixinha não resistiu a má fase e acabou sendo demitido neste domingo do Red Bull Bragantino. A decisão foi tomada após o time paulista se aproximar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além de Pedro Caixinha, os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Belman, e o preparador físico Polyvios Kyritsis também deixam o clube.

Pedro Caixinha chegou ao time do interior paulista no final de dezembro de 2022. Sob seu comando, foram 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Com o português na beira do campo, o Red Bull Bragantino chegou a duas semifinais do Campeonato Paulista (2023 e 2024) e a melhor colocação em pontos corridos no Brasileirão, terminando em sexto lugar em 2023.

O treinador já vinha pressionado após a queda na Copa Sul-Americana para o Corinthians, nas oitavas de finais. No Brasileiro, não vence há sete jogos, caindo nas tabelas. O último jogo de Caixinha pelo clube foi no sábado, na derrota para o líder Botafogo, por 1 a 0, em casa. O resultado deixou o Bragantino em 16º lugar, com 34 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O time paulista pode ingressar à zona de descenso na segunda-feira, caso o Corinthians vença o Cuiabá, pela 31ª rodada. Ex-Cruzeiro, o técnico Fernando Seabra é o mais cotado para assumir o comando. Ele estava negociando sua volta ao time de Bragança Paulista, para comandar as categorias de base. O Bragantino volta a campo no próximo sábado, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).