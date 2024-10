Pior visitante, Corinthians mira fora triunfo fora contra Cuiabá para sair do z-4 do Brasileiro

O Corinthians enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira, às 19h, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Parque São Jorge pode deixar a zona de rebaixamento caso consiga uma vitória no Mato Grosso. Para isso, terá de superar o retrospecto ruim fora de casa. O time paulista é o pior visitante da competição, com apenas um triunfo longe da capital paulista.

A única vitória do Corinthians fora de casa no Brasileirão 2024 foi em 21 de julho, há mais de três meses, quando o time do técnico Ramón Díaz venceu por 1 a 0, com gol de Ángel Romero, e grande atuação do goleiro Hugo Souza. Naquela ocasião, o resultado garantiu ao time paulista a saída do Z-4 após várias entre os quatro piores da competição.

Um revés pode aumentar ainda mais o drama do Corinthians na temporada. Na 18ª posição, com 32 pontos, os paulistas podem ver o Cuiabá encostar em caso de vitória do adversário. A equipe mato-grossense é o 19º colocado, com 27 pontos, e com uma partida a menos. Cabe ressaltar que o Dourado, como o clube é conhecido, é o segundo pior mandante do Brasileirão, com 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, à frente apenas do Atlético-GO, com uma igualdade de placar a menos e um revés a mais.

A pressão no Corinthians por uma vitória fora de casa ficou ainda maior após o empate por 2 a 2 com o Racing, na quinta-feira, na Neo Química Arena, pelo confronto de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Mal no Paulistão e sem chances de G-6 no Brasileirão, o time corintiano precisa vencer o torneio continental para se garantir na próxima edição da Copa do Brasil. Até o jogo de volta, na próxima quinta, na Argentina, o foco é 100% no Cuiabá.

"A preparação foi boa, independentemente de ter sido curta. Trabalhamos forte, muito concentrados em buscar os erros do adversário, onde teremos espaço, onde não teremos. Será muito importante este jogo", comentou o atacante Thalles Magno, que pode ganhar uma chance entre os titulares.

Ramón Díaz ainda não definiu o time que vai a campo contra o Cuiabá. As baixas são o centroavante Yuri Alberto e o meio-campista José Martinez, suspensos. No meio, Raniele é o favorito para ganhar a vaga, enquanto Romero, Memphis e o próprio Talles disputam espaço no setor ofensivo.

Corinthians e Cuiabá se enfrentaram apenas sete vezes em toda a história, com 4 vitórias para os paulistas, contra 2 dos mato-grossenses, e 2 empates. A última vez em que a equipe corintiana visitou a Arena Pantanal foi em 25 de outubro do ano passado, quando venceu por 1 a 0, com gol de Romero.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Charles, Carillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur (Filipe Augusto) e Ramon; Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Pitta. Técnico: Bernardo Franco

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

ONDE ASSISTIR - Premiere

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)