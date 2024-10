Vini Jr. e Real Madrid decidem não comparecer à cerimônia do prêmio Bola de Ouro

Vinícius Júnior não irá comparecer à cerimônia da Bola de Ouro nesta segunda-feira. O atacante brasileiro, que era tido como favorito pela imprensa espanhola nas últimas semanas, e o próprio Real Madrid decidiram não comparecer ao evento, indicando que o jogador da seleção brasileira tem chances remotas de levar o prêmio.

O estafe de Vini Jr. não confirmou se teve acesso a alguma informação sobre o resultado da premiação, a ser anunciado somente a partir das 16 horas (de Brasília) desta segunda, em cerimônia em Paris. O inglês Jude Bellingham, também do Real Madrid, também está no páreo entre os favoritos ao prêmio. E também não estará no local.

O brasileiro, o inglês o espanhol Rodri era considerados pela imprensa europeia como os maiores candidatos ao prêmio. A decisão do Real em não comparecer à cerimônia causa indiretamente rumores de que o vencedor seria o meio-campista da seleção espanhola e do Manchester City.

A informação da ausência de Vini Jr. na premiação foi divulgada inicialmente pela RMC Sport, da França, e confirmada pelo Estadão. Segundo informações do jornal Marca, 50 pessoas, da comitiva do Real Madrid, viajariam à França nesta segunda-feira.

O atacante do Real Madrid era tido como favorito há meses, desde a conquista da última edição da Liga dos Campeões, a 15ª do clube merengue. A imprensa espanhola, como o jornal Marca, chegou a cravá-lo como vencedor na disputa ao longo do último mês.

Em anos anteriores, a revista France Football divulgava antes da premiação quem, de fato, seria eleito melhor jogador do mundo. Neste ano, o resultado foi mantido em segredo até o dia da cerimônia, para que não houvesse um esvaziamento do evento, como ocorreu com o The Best neste ano, em que Lionel Messi, Haaland e Mbappé - finalistas - não foram a Zurique.

O período de avaliação da France Football, que organiza o Bola de Ouro, considera a temporada 2023/2024 na análise para eleger o melhor jogador do mundo. Na ocasião, Vini anotou 24 gols e deu nove assistências com a camisa do Real Madrid, e foi crucial para as conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

O desempenho na competição continental fez com que fosse tido como favorito na disputa. A Uefa ainda escolheu o atacante merengue como o melhor jogador da última edição, com seis gols e cinco assistências na 15ª Champions League do Real Madrid. Em 2024, será o primeiro ano que a premiação é realizada em parceria com a Uefa.

Vini Jr. foi sondado pelo futebol da Arábia Saudita no início desta temporada, mas a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro foi um dos motivos que o fizeram permanecer no Real Madrid, pelo menos até 2025. Desde que a premiação foi criada, todos os vencedores da Bola de Ouro masculina atuavam na Europa à época da cerimônia, exceto Messi, que recebeu o troféu quando já defendia o Inter Miami.

FATOR SELEÇÃO

O que pode ter pesado, na avaliação dos jornalistas, é o desempenho de Vini Jr. pela seleção brasileira. Na Copa América, o atacante foi criticado por não conseguir levar o Brasil além das quartas de final - da mesma forma que se destaca no Real Madrid. Já Rodri, além de perder apenas um jogo pelo Manchester City na última temporada, conquistou a Eurocopa com a seleção espanhola.