Xabi Alonso pede 'seriedade' ao Bayer em reencontro com surpreendente algoz na Copa da Alemanha

Sensação da temporada passada, conquistando o inédito título do Campeonato Alemão e ficando com o vice da Liga Europa, o Bayer Leverkusen não repete os bons resultados agora, vem de dois empates frustrantes e se prepara para largada na Copa da Alemanha contra um rival de lembranças ruins. Há dois anos, na estreia da competição, o time perdeu por 4 a 3 do Elversberg, então campeão da terceira divisão, sendo eliminado. O técnico Xabi Alonso descarta clima de revanche, mas cobra "seriedade" de sua equipe no jogo desta terça-feira.

"Não precisamos de motivação extra. Mas sabemos que é como uma final. Vencemos ou damos adeus. Não se trata apenas do resultado, mas também de mostrar um bom futebol, uma boa mentalidade e temos de jogar com seriedade", afirmou o treinador.

O Elversberg subiu para a segunda divisão do Campeonato Alemão como campeão e vem de grande triunfo sobre o tradicional Hamburgo por 4 a 2, e que faz Xabi Alonso pedir ainda mais atenção ao oponente no duelo agendado para a BayArena, em Leverkusen.

"Eles têm grandes qualidades. Vimos isso novamente de forma impressionante contra o Hamburgo no fim de semana. Mas quando jogamos o nosso jogo, ganhamos. Temos de ser protagonistas. Precisamos estar mentalmente preparados e ser disciplinados."

Mesmo com jogo diante do Liverpool logo depois, pela Liga dos Campeões, Alonso garante que a preparação é idêntica e com respeito ao rival da Copa da Alemanha. "A preparação é a mesma, não importa se é Liga dos Campeões contra o Liverpool ou o Elversberg em casa. E falamos do próximo adversário porque ele merece o mesmo respeito que o Liverpool."

Os elogios não param ao oponente. "O Elversberg fez grandes progressos, mas estamos entusiasmados por voltar a jogar na Copa da Alemanha", frisou o treinador. "É uma boa competição, tanto para os clubes grandes como para os mais pequenos. Todas as equipes têm de encarar cada jogo como se fosse uma final. Isso torna tudo mais interessante e emocionante", repetiu, lembrando que será um reencontro para muitos atletas.

"Obviamente que há jogadores de ambas as equipes que estiveram lá e que vão estar novamente envolvidos amanhã, mas isso são e continuarão sendo apenas memórias. Eles progrediram muito desde então, mas nós também", finalizou.