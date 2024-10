Quem é Rodri, espanhol que desbancou Vini Jr. e venceu a Bola de Ouro de 2024

Nem Vinícius Júnior, Jude Bellingham ou Kylian Mbappé. O melhor jogador do mundo e vencedor da Bola de Ouro em 2023/2024 foi Rodri, volante do Manchester City. O espanhol frustrou o Real Madrid e o atacante brasileiro - que boicotaram a cerimônia, ao saber do resultado da France Football - e levou a votação dos jornalistas escolhidos pelo periódico.

Na última temporada, com Rodri em campo, o Manchester City foi derrotado apenas uma vez - na decisão da Copa da Inglaterra, contra o United. Com ele, conquistou o Campeonato Inglês pela quarta vez consecutiva, feito inédito na história da competição. Por si só, o volante permaneceu 475 dias e 74 jogos invicto, maior marca individual de um atleta.

Esse é o principal cartão de visitas de Rodri para ter sido eleito melhor do mundo e ganhar a Bola de Ouro. Ele quebrou a marca de Paolo Maldini e Demetrio Albertini, que chegaram a 73 jogos de invencibilidade. Mas além disso, ainda foi uma das peças-chave da seleção espanhola na conquista da Eurocopa, a quarta na história do país e que a colocou como maior campeã do torneio.

"Rodri deveria ganhar a Bola de Ouro. Ele teve uma temporada impressionante", disse Rúben Dias, companheiro do espanhol no City. Com a camisa por dentro do calção e sem redes sociais, o volante tem uma postura típica de um jogador clássico. Ele era o favorito de Guardiola para a conquista da Bola de Ouro.

Rodri é um dos principais nomes do Manchester City e um dos pilares da equipe de Pep Guardiola. Contratado a pedido do treinador em 2019, faz parte do elenco mais vitorioso da história do clube, sob o comando do catalão, e que conquistou a Tríplice Coroa na temporada 2022/2023, incluindo a inédita Liga dos Campeões para os Citizens.

"Sinto que as pessoas têm reconhecido mais o meu trabalho recentemente. A Bola de Ouro não é algo que eu penso em conquistar. Seria um sonho ganhá-la, claro, porque nunca imaginei que chegaria a esse ponto na minha carreira (com chances de ganhar)", disse o volante em setembro. "Sei que ocupo uma posição diferente no campo em relação à maioria dos finalistas, mas isso mostra que o futebol pode ser lindo."

O espanhol começou a carreira no Villarreal em 2015, depois de passar seis anos nas categorias de base do Atlético de Madrid. Três anos depois, o time da capital espanhola percebeu o erro que cometeu, com o volante tendo destaque na Espanha, e o recontratou por 25 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões à época). Em apenas uma temporada em Madri, já se transferiu para a Inglaterra.

Rodri foi contratado e projetado para ser um substituto de Fernandinho, volante e capitão do City, que deixou a equipe ao final da temporada 2021/2022. A saída do jogador coincidiu com o auge da carreira do espanhol até o momento. Titular absoluto na posição a partir de 2022/2023, raramente fica fora de um jogo por opção de Guardiola. Na última temporada, que resultou na Bola de Ouro, disputou 46 jogos, com nove gols e 12 assistências.

No entanto, um dos principais nomes da equipe não poderá disputar a temporada 2024/2025. Depois de deixar o campo mancando ainda no primeiro tempo do empate por 2 a 2 com o Arsenal, passou por uma cirurgia no joelho e não deve retornar até o início de 2025/2026. Nessa temporada, ele já havia reclamado do desgaste que o número de jogos estava tendo sobre os atletas, com um calendário inchado.

"Na minha humilde opinião, acho que é demais. Nós ou alguém tem de cuidar da gente, porque somos os principais personagens deste esporte, ou negócio, ou seja lá como queira chamar. Nem tudo é dinheiro ou marketing, é também a qualidade do show. Quando estou descansado, jogo melhor. Se as pessoas quiserem ver um futebol melhor, precisamos descansar. Quando o número de jogos começar a aumentar, o desempenho e a qualidade diminuem", comentou Rodri.

EUROCOPA FOI O DIFERENCIAL

Quando se analisa a temporada de 2023/2024, o diferencial para que Rodri superasse Vini Jr. foi o seu desempenho na seleção espanhola. Além da invencibilidade, o espanhol liderou a Espanha à conquista da Eurocopa, de forma invicta. Foi eleito também melhor jogador do torneio, superando Nico Williams e Lamine Yamal. Ele marcou um gol na competição.

Além disso, ele já havia se sagrado campeão da Liga das Nações, em 2023. Enquanto isso, Vini Jr. é criticado por não repetir o desempenho do Real Madrid na seleção brasileira. Na Copa América, o atacante foi criticado por não conseguir levar o Brasil além das quartas de final.