'Defeito moral': imprensa internacional repercute ausência de Vinicius Junior no Bola de Ouro

Mais do que a segunda colocação na lista de melhor do mundo, o que chamou atenção da imprensa internacional foi a ausência de Vini Jr. na cerimônia. O jornal francês L'Équipe foi o mais enfático ao classificar a atitude como um "defeito moral". Para o veículo, a decisão do Real Madrid não reflete o significado do esporte. O Olé, da Argentina, seguiu a mesma linha de raciocínio. Os jornais espanhóis optaram por exaltar Rodri, o vencedor da Bola de Ouro.

"Ao recusar comparecer à cerimônia da 68ª Bola de Ouro, o Real Madrid faltou classe e pisoteou sobre o valor do esporte que consiste em respeitar os seus vencedores", enfatizou o L'Équipe. Em seguida o jornal exaltou a posição de Rodri, volante, afirmando que é uma vitória do jogo coletivo sobre o individual.

O Diário Olé, da Argentina, seguiu a mesma linha de raciocínio. "Uma decisão questionável que passa a mensagem de que só importa ganhar", disse o jornal. Ao mesmo tempo, o jornal chamou a premiação de "polêmica", mas não entrou em detalhes sobre os méritos de Rodri ou Vinicius.

O vencedor, Rodri, é espanhol e, portanto, os jornais da Espanha se centraram em celebrá-lo, ao lado de Aitana Bonmatí, espanhola eleito a melhor jogadora do mundo. Todos reforçaram a noite "vermelha e amarela" em Paris.

Marca, Mundo Deportivo e Diario AS, não questionaram a escolha e o espaço destinado a Vini Jr foi relativo à mensagem postada pelo brasileiro após o prêmio. "Eu farei 10x mais se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu o jogador em sua rede social.

"Ameaçadora", "desafiante" e "enigmática" foram as palavras dos jornais espanhóis usadas para definir a mensagem de Vini Jr.