Atlético-MG tenta segurar vantagem diante do River Plate para voltar à final da Libertadores

Após construir grande vantagem em casa, o Atlético-MG volta a campo para confirmar o retorno à final da Copa Libertadores da América após 11 anos. Nesta terça-feira, às 21h30, faz o segundo jogo diante do River Plate, desta vez no tradicional estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

No jogo de ida, em Belo Horizonte (MG), o Atlético venceu por 3 a 0, com gols de Deyverson, duas vezes, e Paulinho. Com isso, o time brasileiro pode perder por até dois gols de diferença. Os argentinos precisam vencer por três gols para levar a decisão aos pênaltis ou a partir de quatro para avançar no tempo normal.

O Atlético pode voltar à final após 11 anos. A última vez foi em 2013, justamente quando conquistou seu primeiro título, com time que tinha Ronaldinho Gaúcho. A final desta temporada poderá ter dois brasileiros, já que o Botafogo venceu o Peñarol, do Uruguai, por 5 a 0, no Rio, e encaminhou sua classificação.

Mesmo com a vantagem, o técnico Gabriel Milito escalou os reservas para enfrentar o Internacional no último sábado, perdendo por 3 a 1, na Arena MRV. O time segue com 41 pontos, em nono lugar do Campeonato Brasileiro.

A novidade para o jogo de volta é o retorno do meia Matías Zaracho entre os relacionados. Ele estava fora desde 20 de agosto, passou por cirurgia no púbis e está recuperado. Com isso, apenas Bernard e Cadu seguem no departamento médico e a escalação do jogo de ida deve ser repetida, inclusive com três atacantes.

Milito pediu concentração máxima aos jogadores para confirmar a classificação sem depender da vantagem. "O time tem que jogar verdadeiramente como se fosse uma final. Temos que respeitar muito o River, mas fazendo o nosso jogo. Tenho a certeza de que iremos com a mentalidade de fazer uma grande partida, de competir muito e não só defender o resultado parcial."

Quatro vezes campeão, sendo a última em 2018, o River Plate busca seu quinto título. Em 2019, também chegou à final, mas foi derrotado pelo Flamengo. Para reverter a difícil situação, terá que fazer algo inédito até então nesta edição: fazer, no mínimo, três gols na mesma partida. O maior placar que conseguiu até agora foi de 2 a 0.

Para montar o time, o técnico Marcelo Gallardo terá alguns retornos. O lateral-esquerdo Marcos Acuña foi cortado no aquecimento da primeira partida por conta de uma lesão. Mesmo com dores, foi relacionado, mas disputa vaga com Enzo Díaz.

Além disso, Matías Kranevitter, campeão com o time argentino em 2018, está recuperado após uma cirurgia no joelho. Manuel Lanzini e Pablo Solari, outros que não estiveram no primeiro jogo, foram relacionados e serão titulares.

O meio-campo conta ainda com um velho conhecido dos atleticanos: Nacho Fernández. No clube brasileiro, foi campeão mineiro, brasileiro, e da Copa do Brasil em sua passagem entre 2021 e 2022, somando mais de 100 jogos. Na partida de ida, foi titular, saindo apenas no segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE X ATLÉTICO-MG

RIVER PLATE - Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz e Enzo Díaz (Marcos Acuña); Santiago Simón, Manuel Lanzini, Pablo Solari, Nacho Fernández e Facundo Colidio; Miguel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Guilherme Arana; Hulk, Deyverson e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Wilmar Roldan (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.