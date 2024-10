Paulistas em lados opostos e briga contra a degola fecham a 34ª rodada da Série B

Quatro jogos encerram a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, onde os principais destaques ficam para o duelo de opostos entre Guarani e Novorizontino e a briga pela permanência na segunda divisão nacional.

Ao término do dia, as 20 clubes do torneio terão mais quatro jogos pela frente, com a briga pelo acesso e contra o rebaixamento irá esquentar. Volta Redonda, Ferroviária-SP, Athletic-MG e Remo já estão garantidos na Série B de 2025 após conquistarem o acesso na Série C.

Um dos confrontos mais aguardados da noite acontecerá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A partir das 21h30, o Guarani tenta seguir vivo na briga contra o rebaixamento diante do Novorizontino, que visa encaminhar o acesso e seguir lutando pela liderança.

O time campineiro amarga a lanterna, com 31 pontos, enquanto o Novorizontino, ao menos, se manterá no G-4 ao término da rodada. Neste momento é o quarto colocado, com 57 pontos.

No mesmo horário, o Amazonas, com 45 pontos, busca fugir de vez da possibilidade de queda. Na Arena da Amazônia, o time de Manaus encara o Botafogo-SP, que aparece na zona de rebaixamento, com 36 pontos, e também precisa vencer para tentar evitar o rebaixamento à Série C.

Pouco mais cedo, a partir das 19h, Brusque e Chapecoense também fazem um duelo direto na briga contra o rebaixamento no Estádio Augusto Bauer. O time da casa é o vice-lanterna, com 33, enquanto os visitantes estão na beira da zona de rebaixamento, com 37.

Também às 19h, Goiás, com 48, e Operário, com 50, buscam seguir com chances de acesso à elite do Campeonato Brasileiro, quando se enfrentam no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Confira os jogos da 34ª rodada nesta terça-feira:

19h

Goiás x Operário-PR

Brusque x Chapecoense

21h30

Guarani x Novorizontino

Amazonas x Botafogo-SP