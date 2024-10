Alcaraz estreia com boa vitória em dia de zebras no Masters 1000 de Paris

Carlos Alcaraz estreou em grande estilo no Masters 1000 de Paris, nesta terça-feira. Diante do chileno Nicolas Jarry, dono de golpes potentes, o número 2 do mundo mostrou paciência e categoria para superar os momentos de adversidade e fechar o jogo com 7/5 e 6/1 após 1h32.

Com as desistências de Jannik Sinner e do atual campeão Novak Djokovic, Alcaraz entrou em quadra sob holofotes, carregando total favoritismo para o torneio. Tinha sob suas costas a eliminação precoce de 2023, na qual caiu logo na segunda rodada, perdendo do russo Roman Safiullin por 6/3 e 6/4.

Prometendo um fim de temporada em alto estilo, Alcaraz começou bem diante do 37º do mundo, quebrando e abrindo logo 3 a 0. Ainda salvou um break point no qual o chileno poderia encostar com 3 a 2 e apenas trocava pontos para fechar o primeiro set. Mas Jarry resolveu aprontar e devolveu a quebra quando o espanhol sacava para fechar em 6 a 3. O favorito mostrou forças para quebrar novamente e fechar a parcial em 7 a 5.

Jarry voltou afobado no segundo set e desperdiçando oportunidades. Foram dois breaks para largar com 1 a 0 não aproveitados. Com 1 a 1, novamente não aproveitou a chance de superar o saque do espanhol ao mostrar precipitação. Acabou quebrado a seguir e viu Alcaraz logo abrir 4 a 1.

O chileno já não escondia a irritação, reclamando a cada bola mal batida e dos tantos saques para fora. Diante de um oponente agressivo, falhou em tentativa de cruzada e permitiu novo break ao espanhol. Mandou para fora e viu Alcaraz encaminhar a vitória ao fazer 5 a 1. Fechou no primeiro match point com erro do rival.

O australiano Alex de Minaur (9º) também largou bem, superando o argentino Mariano Navone pelos mesmos 7/5 e 6/1 de Alcaraz. Nesta quarta, pela segunda rodada, ele terá pela frente o o sérvio Miomir Kecmanovic. Já o dinamarquês Holger Rune (13º) avançou com duplo 6/4 sobre o italiano Matteo Arnaldi e agora desafia o casaque Alexander Bublik.

Décimo favorito, Stefanos Tsitsipas também se garantiu na terceira jornada ao superar o chileno Alejandro Tabilo com parciais de 6/3 e 6/4. Depois de estreia em três sets na segunda-feira, desta vez o grego foi mais objetivo e rápido.

CABEÇAS DE CHAVE ELIMINADOS

A zebra deu as caras em peso na rodada pdesta terça-feira ara alguns favoritos. O resultado mais surpreendente foi a eliminação do russo Andrey Rublev (cabeça de chave 6) e semifinalista da edição passada, diante de Francisco Cerúndolo. O argentino avançou com 7/6 (8/6) e 7/6 (7/5).

Cabeça 12, o polonês Hubert Hurkacz era amplo favorito diante do norte-americano Alex Michelsen e não se encontrou em quadra, caindo com fáceis 6/1 e 6/3. Outro tenista dos EUA a jogar, Frances Tiafoe também se despediu na estreia. O 14º cabeça levou a virada do francês Giovanni Mpetshi Perricard, parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 3/6.

Outro tenista entre os cabeças de chave em Paris a se despedir precocemente foi o italiano Lorenzo Musetti, o 16º, derrotado pelo bom alemão Jan-Lennard Struff em sets diretos: 6/4 e 6/2.