Goiás faz 3 a 0 no Operário-PR e mantém sonho do acesso na Série B

O Goiás venceu o Operário-PR por 3 a 0, na noite desta terça-feira, no Hailé Pinheiro, em Goiânia, em partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Breno Herculano, Lucas Ribeiro e Paulo Baya marcaram para o time da casa, que ainda sonha com o acesso.

Com o resultado, o Goiás chegou aos 51 pontos e subiu para o oitavo lugar, diminuindo a distância para o G-4. O time garantiu a terceira vitória seguida na competição. O Operário estacionou nos 50 e ficou na 10ª posição. Apesar das expectativas, o acesso se mantém como uma condição improvável para os dois times.

Com postura bastante ofensiva, o Goiás começou o jogo contra o Operário-PR mostrando força. O primeiro gol aconteceu logo aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Diego recebeu na ponta direita e cruzou para o atacante Breno Herculano, que invadiu a área e acertou finalização de primeira, para vencer o goleiro Rafael Santos.

Em vantagem no placar, o Goiás comandou o primeiro tempo e teve a posse de bola, fazendo o tempo passar sem sofrer com a tentativa de pressão do adversário. O goleiro Tadeu só apareceu no jogo aos 32 minutos, mas não teve grande dificuldade. Os times foram para o intervalo com um placar justo.

O segundo tempo teve mais movimentação. Aos três minutos, Breno Herculano teve a chance de fazer o segundo, mas parou no goleiro Rafael Santos, que se recuperou após uma falha. Aos seis, Ronaldo quase deixou tudo igual. O Goiás saiu jogando de forma equivocada e o atacante recebeu livre, mas Messias salvou em cima da linha.

Melhor no jogo, o Operário acertou a trave no lance seguinte após cobrança de escanteio e desvio. Na sobra, Maxwell mandou para fora. A resposta do Goiás foi com Juninho, que arriscou e a bola passou perto. Foi com o zagueiro Lucas Ribeiro que o time da casa ganhou mais tranquilidade.

Aos 10 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o zagueiro em rebote de Rafael Santos e ele escorou para o fundo das redes. O gol foi confirmado após participação do VAR. Com tranquilidade, o Goiás aproveitou jogada de contra-ataque aos 26 minutos para dar números finais ao jogo. Paulo Baya recebeu em velocidade, invadiu a área e mandou uma bomba, dando números finais ao jogo.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Guarani, no sábado, às 17h, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha). O Operário encara o Sport, na segunda-feira, às 18h30, no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 3 X 0 OPERÁRIO

Goiás - Tadeu; Diego (Diego Caito), Messias, Lucas Ribeiro e Sander; Marcão Silva, Juninho (Régis) e Rafael Gava; Welliton (Paulo Baya), Breno Herculano (Ian Luccas) e Rildo (Jhon Vásquez). Técnico: Vagner Mancini.

OPERÁRIO - Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Gabriel Feliciano (Pará); Jacy, Vinicius Diniz (Neto Paraíba) e Boschilia (Rodrigo Rodrigues); Maxwell (Nathan), Daniel (Ronaldo) e Ronald. Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Breno Herculano, aos 16 minutos do primeiro tempo; Lucas Ribeiro aos 14 e Paulo Baya aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Caito (GOI). Rafael Santos (OPE).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 33.800,00.

PÚBLICO - 3.051 torcedores.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).