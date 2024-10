Botafogo-SP derrota Amazonas e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Botafogo-SP deixou a zona de rebaixamento da Série B com vitória sobre o Amazonas por 1 a 0, nesta terça-feira, na Arena Amazônia, em Manaus, pela 34ª rodada. O triunfo faz com que o clube paulista dependa apenas de suas próprias forças para se manter na divisão. O destaque da partida foi o goleiro Victor Souza, que defendeu um pênalti, cobrado por Ênio, nos acréscimos da partida.

A equipe de Ribeirão Preto ainda quebrou alguns tabus, já que não vencia fora de agosto desde agosto, quando surpreendeu o Mirassol. Além disso, fez com que o Amazonas perdesse a invencibilidade em seus domínios no segundo turno da Série B.

Com a vitória, o Botafogo subiu para o 15º lugar, com 39 pontos, abrindo três do CRB, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Amazonas, que já conquistou o seu objetivo na temporada - a permanência na Série B -, é o 12º, com 45.

O primeiro tempo de jogo não teve grandes oportunidades. Nas que os times conseguiram chegar, os goleiros Marcão e Victor Souza apareceram bem. Mandante, o Amazonas tomou a iniciativa, mas o Botafogo-SP conseguiu boas chegadas de contra-ataques e faltou calibrar o pé, principalmente com Alexandre de Jesus, que teve duas boas chances, mas chutou para fora.

Pelo Amazonas, as melhores chances foram com Matheus Serafim pela esquerda e com Ênio pela direita. Chegou a ter duas oportunidades seguidas, aos 18 e aos 19, mas nas duas o goleiro Victor Souza fez a defesa. Na reta final, o jogo perdeu o ritmo e somente o Amazonas chegou a criar uma chance com Serafim, mas foi bloqueado.

O Botafogo voltou para o segundo tempo arriscando mais e chegou ao gol aos dez minutos. Alexandre de Jesus recebeu na frente e acionou Douglas Baggio pela esquerda. Improvisado na lateral, o atacante dominou e chutou cruzado para superar o goleiro Marcão.

Em vantagem, o Botafogo chamou o Amazonas para o seu campo defensivo e sofreu pressão. Luan Silva, aos 24, ficou muito próximo de empatar, mas jogou por cima do gol. Os ânimos ficaram exaltados no fim da partida, tanto que o zagueiro Alvariño acabou expulso.

Mesmo com um jogador a menos, o Amazonas continuou levando perigo e perdeu a última chance de empatar aos 44. Erick Varão recebeu na frente da área e exigiu boa defesa do goleiro Victor Souza. E o goleiro voltou a brilhar nos acréscimos. Serafim foi derrubado dentro da área, pênalti. Ênio cobrou, mas Victor Souza defendeu e assegurou três pontos importantes para o time paulista na luta contra a degola.

Na próxima rodada, o Amazonas enfrenta o América-MG na terça-feira, às 19h, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). No mesmo dia, às 21h, o Botafogo visita o Brusque, no Augusto Bauer, em Brusque (SC).

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 0 X 1 BOTAFOGO

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel (Tiago Cametá), Miranda, Alvariño e Fabiano (Renan Castro); Luis Felipe (Cocote), Erick Varão e Rafael Tavares (Robson Duarte); Ênio, Luan Silva (Bruno Lopes) e Matheus Serafim. Técnico: Rafael Lacerda.

BOTAFOGO - Victor Souza; Ericson, Raphael Rodrigues e Bernardo Schappo; Douglas Baggio (Fillipe Soutto), Sabit Abdulai (João Costa), Gustavo Bochecha (Fábio Sanches) e Patrick Brey; Alexandre Jesus (Alex Sandro), Victor Andrade (Wallison) e Emerson Ramon. Técnico: Marcio Zanardi.

GOL - Douglas Baggio, aos dez minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ênio e Ezequiel (Amazonas); Bernardo Schappo, Douglas Baggio e Victor Souza (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Alvariño (Amazonas).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena da Amazônia, em Manaus (AM).