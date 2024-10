Abel Ferreira comemora quatro anos de Palmeiras: 'Orgulho que não me cabe no peito'

A parceria de quatro anos de sucesso à frente do time profissional do Palmeiras foi comemorada pelo treinador Abel Ferreira nesta quarta-feira em suas redes sociais. Neste período, o comandante português se tornou uma dos técnicos mais vencedores da história do clube.

Em sua postagem, ele destacou a identificação com a equipe paulista, que ganhou ainda mais força pelo histórico vencedor construído durante sua passagem.

"Palavras nunca serão suficientes para exprimir o tamanho das emoções que vivemos ao longo destes quatro anos, aqui, no Palmeiras, junto de todos vós! É um orgulho que não me cabe no peito pertencer a esta Família Palmeiras", diz parte do texto.

A marca de quatro temporadas (ele foi contratado em outubro de 2020) coroa uma das épocas mais vencedoras da história recente do clube. Entre os títulos de maior relevância sob o seu comando, o Palmeiras conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil.

"Quero deixar só um singelo e emocionado obrigado, do fundo do meu coração, e um abraço especial a cada um dos que se juntou a nós nesta jornada incrível. Avanti Palmeiras, sempre", postou o treinador.

Após a conquista do Campeonato Paulista deste ano, Abel Ferreira se tornou, ao lado de Oswaldo Brandão o comandante com mais troféus: dez. Vice-líder do Brasileiro, ele tem chances de dar mais uma volta olímpica ainda nesta temporada.