Corinthians treina jogadas aéreas e pênaltis no CT do River Plate para 'decisão' com o Racing

O técnico Ramón Díaz sabe que a tarefa do Corinthians em visita ao Racing, nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, será bastante complicada. Depois de apenas empatar na Neo Química Arena, por 2 a 2, a equipe visita um time com 100% de aproveitamento em casa e média de 3,8 gols por partida - foram 19 em cinco vitórias. Para frear os argentinos na semifinal, o treinador aposta na força defensiva e ensaiou muitos pênaltis na atividade no CT do River Plate.

Sem Cacá, machucado, o treinador não deu pistas sobre o substituto. Félix Torres e Gustavo Henrique disputam a vaga ao lado de André Ramalho. Mas Ramón trabalhou muito as jogadas aéreas, tanto defensiva, quando ofensiva, já que o comandante garante que não ficará somente atrás. Quer surpreender em Avellaneda.

Quem ganhar avança à decisão de Assunção, no Paraguai, agendada para dia 23 de novembro no Estádio La Nueva Olla. Uma igualdade leva a definição para a cobrança por penalidades, que teve dedicação especial nesta última atividade.

Pela segunda vez, Corinthians e Racing definem vaga em mata-mata na Copa Sul-Americana. Na anterior, em 2019, após duas igualdades, Cássio brilhou ao defender duas cobranças e garantir classificação dos brasileiros. Agora a esperança recai sobre Hugo Moura, que vem cada dia mais ganhando o respeito e a confiança da torcida.

Poupados diante do Cuiabá, José Martínez, Carrillo e Garro serão titulares. A dúvida está na frente após Talles Magno fazer grande jogo substituindo o suspenso Yuri Alberto na Arena Pantanal. O centroavante está liberado e deve formar dupla com Memphis Depay caso Ramón não opte por preservar o holandês de olho no clássico com o Palmeiras.

Também há a possibilidade da utilização de Romero, que falou antes do último treino. "A gente está em um reta final muito importante para o grupo. Mostramos muita coragem para ir em Cuiabá e ganhar um jogo difícil e sair da zona de rebaixamento. E estamos muito confiantes após essa vitória. Será um jogo difícil, mas temos totais condições de avançar para a final", disse o paraguaio, que jamais ganhou um título internacional no clube.

"Muito importante passar pelo Racing, mas não só para mim, para o Corinthians, os jogadores, a diretoria... Um campeonato difícil de ganhar, todas competições internacionais são difíceis, a Sul-Americana tem bons times e amanhã vamos enfrentar um deles, que fez uma fase de grupos muito boa", afirmou. "Mas será importante se a gente conquistar esse título. E a final será no Paraguai, o que tem um sabor melhor para mim."