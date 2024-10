Em jogo atrasado, Internacional e Flamengo empatam no Beira-Rio pelo BRasileirão

Em um jogo bem disputado, Internacional e Flamengo fizeram um duelo franco e movimentado nesta quarta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time carioca saiu na frente com Alcaraz, mas cedeu a pressão dos gaúchos na reta final, com Enner Valencia deixando tudo igual, aos 43 do segundo tempo.

Com o resultado, a dupla que fazia um duelo direto pelo G-4, não mudou de posição. Mesmo com a cabeça na Copa do Brasil, o Flamengo foi a campo com os titulares, menos Arrascaeta e Léo Pereira, suspensos. O time manteve em quarto lugar, com 55 pontos, a nove do líder Botafogo. Já o Internacional perdeu a chance de entrar pela primeira vez no grupo dos quatro primeiros, permanecendo em quinto, com 53. Pelo menos, aumentou para 12, sua sequência invicta na competição, agora com quatro empates e oito vitórias.

O duelo começou a mil por hora. O Internacional por duas vezes ficou no quase. No primeiro minuto, Varela tirou em cima da linha do chute de Borré. Depois foi a trave que evitou o gol de Bruno Tabata. O Flamengo respondia a altura. Bruno Henrique, duas vezes, e Gerson tiraram tinta da trave em chutes da entrada da área. O duelo era aberto, com as duas equipes buscando o gol.

Com o passar do tempo, o fôlego foi se esgotando e as defesas se acertando. O time carioca ainda conseguia algumas escapadas com Bruno Henrique, mas sempre em posição de impedimento. Na reta final, Ayrton Lucas cruzou e, na tentativa de cortar, Thiago Maia errou o tempo de bola e acabou cometendo o pênalti com a mão. Alcaraz bateu forte para abrir o placar, aos 47 minutos, no último lance da primeira etapa.

O segundo tempo esteve com o mesmo panorama. O Flamengo seguia tendo as melhores chances, com Bruno Henrique, saindo em velocidade. O atacante recebeu belo passe de Evertonn, mas chutou em cima de Rochet. O Internacional pressionava a saída de bola, forçando o erro do adversário. Gerson perdeu a bola para Alan Patrick, que obrigou boa defesa de Rossi. Explorando o contra-ataque, Michael cruzou e Alcaraz perdeu uma chance incrível de matar o jogo.

Vendo o Flamengo cada vez mais cansado e recuando, os donos da casa foram para a pressão na reta final. E deu certo. Alan Patrick roubou a bola e acionou Enner Valencia. O equatoriano avançou e bateu cruzado para deixar tudo igual, aos 43. A virada quase veio na sequência, em chute colocado de Bruno Gomes, mas Rossi voou para salvar o time carioca. O goleiro ainda pegaria o chute de Enner Valencia, para garantir o empate, em um bom jogo em Porto Alegre.

Quites com a tabela, a dupla só volta a atuar pelo Brasileiro na próxima semana. Pela desmembrada 32ª rodada, o Internacional entra em campo na terça-feira, às 21h30, contra o Criciúma, no Beira-Rio. Já o Flamengo atua na quarta-feira, às 21h, quando visita o Cruzeiro, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 1 FLAMENGO

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabéi; Rômulo (Bruno Henrique), Thiago Maia (Enner Valencia), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Wesley (Wanderson) e Alan Patrick; Borré. Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Erick Pulgar e Alcaraz (Matheus Gonçalves); Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata (Michael). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Alcaraz, aos 47 minutos do primeiro tempo. Enner Valencia, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rogel e Rômulo (Internacional); Varela, Fabrício, Gerson e Erick Pulgar (Flamengo).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 1.284.449,50.

PÚBLICO - 43.729 pagantes (4.936 não pagantes)

LOCAL - Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).