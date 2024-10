Endrick fica 'invisível' e chega a 1 mês sem entrar em campo pelo Real Madrid

Depois de marcar dois gols em suas primeiras partidas no Real Madrid e ter começado como titular no duelo com o Lille, pela Liga dos Campeões, no dia 2 de outubro, Endrick perdeu espaço na equipe de Carlo Ancelotti. A ausência fez com que o jornal espanhol "As" afirmasse que o ex-atacante do Palmeiras está "invisível" no elenco do clube merengue, sem ganhar minutos e ritmo além dos treinamentos no CT.

Desde que foi contratado, a expectativa sobre Endrick era enorme. O atacante foi apresentado no estádio Santiago Bernabéu, ao lado do presidente Florentino Pérez, e Carlo Ancelotti era questionado, com frequência, sobre como o utilizaria assim que chegasse à Espanha. O treinador italiano, inclusive, surpreendeu: manteve o jovem de 18 anos na equipe principal, ao invés de mandá-lo para o Real Madrid Castilla - como ocorreu com Vinícius Júnior e Rodrygo.

A ideia era colocar o atacante aos poucos no time titular. Ele já disputou nove jogos no Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, sendo que em oito destes compromissos, o jovem veio do banco de reservas. No entanto, o camisa 16 conseguiu se provar, mesmo com a baixa minutagem. Marcou dois gols, um por cada competição, e ainda deu uma assistência, em cerca de 50 minutos em campo - sem considerar os acréscimos das partidas. Nesse período, se tornou o jogador mais jovem do Real Madrid a ir às redes pela Liga dos Campeões, contra o Stuttgart.

Endrick também ganhou a tão sonhada oportunidade como titular do Real Madrid, em duelo com o Lille, pelo mais nobre torneio europeu de clubes. Ficou 57 minutos em campo, mas não teve uma grande atuação - assim como o restante da equipe, que foi derrotada por 1 a 0. Somando as participações para gol e a partida como titular, Endrick rendeu 180 mil euros (R$ 1,1 milhão) ao Palmeiras, com as metas estabelecidas no contrato, quando foi vendido em dezembro de 2022. Mas desde então, não voltou a ter oportunidades no time, seja como titular ou vindo da reserva.

O Real Madrid disputou quatro partidas desde a derrota na Liga dos Campeões para o clube francês. Destas, destacam-se o duelo com o Borussia Dortmund, em que precisou virar após estar atrás 2 a 0 atrás no placar, e o clássico com o Barcelona, que foi derrotado por 4 a 0. Também enfrentou o Villarreal e o Celta de Vigo, vencendo os dois confrontos.

O Estadão apurou que o centroavante não está lesionado e a sua ausência em campo é algo circunstancial, visto a força do elenco do Real Madrid. Para os dois últimos compromissos da equipe, Ancelotti optou por ir com força máxima no time titular, com Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior - Rodrygo está lesionado e não pôde ir a campo.

Neste sábado, quando completa um mês sem disputar uma partida pelo Real Madrid, a equipe encara o Valencia, fora de casa, depois de uma semana ruim para o clube. Além da derrota para o Barcelona no domingo, por 4 a 0, a equipe boicotou a premiação da Bola de Ouro, após se sentir desrespeitada pela France Football. Vini Jr., favorito para a premiação de melhor jogador do mundo, ficou na segunda posição. O Real Madrid preparava uma comitiva de 50 pessoas para Paris.

É uma oportunidade para Endrick entrar em campo. Em outubro, somou cerca de 50 minutos nos compromissos da seleção brasileira diante de Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Dorival Júnior optou por manter o atacante no banco, em favor de Igor Jesus, do Botafogo. O Brasil venceu as duas partidas, por 2 a 1 e 4 a 0, respectivamente.

"O momento do Igor é muito interessante. O Endrick ainda naturalmente vem buscando conhecer o seu clube, tem uma concorrência muito grande e tem dado seu recado. Tudo é questão de também cada um encontrar seu momento na equipe. Para esse instante, a experiência e o momento vividos sejam um pouco diferentes. Quem sabe seja importante a experiência de um jogador com esse perfil nesse momento", argumentou o treinador, para justificar a escolha.