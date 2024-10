Barrichello diz que ele, e não Hamilton, deveria pilotar McLaren de Senna em Interlagos

Rubens Barrichello acha que ele próprio, e não Lewis Hamilton, deveria pilotar a McLaren de Ayrton Senna neste sábado, em Interlagos, na homenagem que será prestada à lenda do automobilismo brasileiro, que morreu há 30 anos tragicamente na pista de Ímola.

Hamilton, segundo a TV Bandeirantes, irá guiar a McLaren de 1990 pilotada por Senna em seu bicampeonato mundial de Fórmula 1.

Em um story em seu Instagram, Barrichello republicou a mensagem de um fã com a seguinte frase: "Quem deveria guiar o carro do Senna no Brasil é Rubens Barrichello. Esse sim teve uma história com Ayrton Senna e muito melhor que a do Hamilton". "Também acho", disse o piloto ex-Ferrari.

Ao longo de sua carreira, Hamilton sempre mostrou admiração por Senna, a quem ele se refere como ídolo de infância. O britânico até recebeu o título de cidadão honorário do Brasil e mais uma vez chegou a Interlagos vestido com uma camiseta com a imagem do tricampeão mundial.